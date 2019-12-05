Telefonların Grafik İşlemcileri Play Store'dan Güncellenecek

İşlemci üreticisi Qualcomm, düzenlediği etkinlik ile yeni ürünlerine ve hizmetlerine dair bilgi vermeye devam etti. Şirket tarafından yapılan son açıklamada, akıllı telefonlarda kullanılan grafik işlemcilerinin artık Google Play Store üzerinden güncellenebileceğini dile getirdi.

Grafik İşlemci Ünitesi ya da bilinen adıyla GPU, bilgisayarlar, konsollar ve akıllı telefonlarda grafiklerin işlenmesini ve ekranda gösterilmesini sağlıyor. Haliyle daha iyi grafikli yapımlar ve daha iyi işlenmiş görüntüler için daha güçlü GPU’lara ihtiyaç duyuluyor. Daha güçlü GPU’ların yanı sıra her yeni çıkan oyuna göre bu GPU’ların güncellenmesi ve oyunlara göre tekrar dizayn edilmesi de önemli detaylar arasında. İşte bu durumu hızlandırmak için harekete geçen Qualcomm, yeni grafik işlemcilerini kullanan akıllı telefonların güncellemeleri Play Store üzerinden yapabileceklerini söyledi.

Bilgisayarlardaki ekran kartlarını güncellemeye benzetilebilecek yeni uygulamaysa maalesef yeni Qualcomm işlemcileri Snapdragon 865 ve 765 için kullanılabilir olacak. Yani bu işlemcileri kullanmayan eski bir cihazınız varsa, Google Play Store üzerinden güncelleme alma imkanınız olmayacak.