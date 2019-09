Telefonsuz Uber Çağırma Dönemi Başlıyor

İlk 10 yılı boyunca Uber’in, bir akıllı telefon olmadan kullanılamayan bir hizmet olduğu söylenebilirdi. Ancak bu durum artık değişmeye başladı.

Yolcu taşımacılığı hizmeti veren dev şirket, Toronto’daki Pearson Uluslararası Havaalanı’na bankamatiklere benzeyen akıllı cihazlar yerleştirerek yeni bir uygulama başlattı. Bu cihazlar sayesinde yolcular, akıllı telefonlarına ihtiyaç duymadan da bir Uber aracı çağırabilecekler. Şirket bu cihazların, dil sorunu ya da teknolojik sorunlar nedeniyle Uber’in mobil uygulamasını kullanmakta sıkıntı yaşayanların hizmetten daha iyi faydalabilmesi için tasarlandığını belirtiyor.

Toronto’daki bankamatik benzeri cihazların tasarımcılarından biri Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bu cihazlarda kullanılan teknolojinin Uber’in Green Light Hubs adlı hizmet merkezlerindeki işleyişe benzer olduğunu söyledi. Söz konusu cihazların aynısı San Fransisco bölgesindeki bazı alışveriş merkezlerinde (avm) de kullanılmıştı.

Uber'in teknoloji hizmetleri grubu inovasyon ekibi başkanı Anurag Agarwalla, bir blog yazısında, "Uber cihazlarının ortaya çıkışında, diğer insanları da birincil kullanıcıya yardımcı olmaya davet eden sosyal bir ortam yaratan salon oyunlarının önemli bir etkisi oldu. Bu özellik, canlı destek temsilcisi ile birlikte, vurgulamak istediğimiz bir insani unsur katıyor." ifadelerine yer verdi.

Havaalanları ve avm'lerden sonra bu cihazların başka nerelerde daha kullanılacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirket, yeni cihazları insanların kalabalık olduğu ortamlarda Uber etkileşimini arttırmak için kullanacağını açıkladı.

Hardware breakdown: Top Monitor is a 32 inch LCD display; Bottom Tablet is a 2019 10.5 inch iPad Air; Swipe and chip credit card reader to the right of the tablet. Top monitor is powered by a small contained Dell PC which has an Electron app running. Tablet app is a native app; pic.twitter.com/VIXhWS6g8z