Eşinin Telefonunu Gizlice Takip Etmek Boşanma Nedeni Sayıldı

Telefonu gizlice takip etme boşanma nedeni midir? İtalya'da tanışıp evlenen bir çift, kıskançlık krizleri nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine eşinin telefonuna takip etme uygulaması yükleyen adam, mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Elçin Y.Ç. ile Barış Ç., İtalya'nın Bologna şehrinde evlenmişti. Çift, 3 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı. Dava dosyasında yer alan tanıkların iddialarına göre Barış Ç. evlendikten süre sonra kıskançlık krizleri yaşadı. Taraflar arasındaki kıskançlık krizinin boyutu her geçen gün artarak devam etti.

Eşinin baskılarına bir yenisinin eklendiğini fark eden mağdur kadın Elçin Y.Ç, telefonundan gizlice takip edildiğini öğrendi. Şahsi telefonunda "BUL" isimli uygulamanın yüklü olduğunu ve eşinin mail adresinin eklendiğini fark eden kadın, psikolojik şiddete de maruz kaldı.

Eşinin belli başlı takıntılara sahip olduğunu söyleyen kadın, bu durumu anne babasıyla paylaştı. Dava dosyasında yer alan ifadeye göre kadının ablası E.Y.A. ise şunları söyledi: "Annem ve babam torunları olduğunda büyük hevesle alışveriş yapıp İtalya'ya bebeği görmeye gittiler. Ancak götürdükleri bebek eşyalarını geri getirdiler. Çünkü Barış'ın takıntıları vardı."

Telefonu gizlice takip etme boşanma nedeni oldu

Eşinin kendisini gizlice takip etmesine dayanamadığını ifade eden ve hem maddi hem de manevi olarak büyük çöküntü yaşadığını kaydeden kadın boşanmak istedi. Mahkeme ise emsal bir karar olarak cep telefonunun mobil servisinden eşini gizlice izleyen kocanın kusurlu olduğunu ifade etti ve aile üyelerinin boşanmasına hükmetti.

Bilişim hukuku uzmanı Atakan Karataş bu durumu şöyle ifade etti:

"Mevcut olayda eş diğer eşin mobil cihazına izinsiz bir şekilde konum takip uygulaması yükleyerek bilişim sistemindeki verileri izleme suçunu işlemiştir. Konum veya lokasyon bilgisi aynı zamanda bir kişisel veri olduğundan dolayı, konumu takip eden eş kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme ile birlikte kişisel verileri ele geçirme suçlarını da işlemiş kabul edilebilecektir. Bir diğer önemli nokta konum ve lokasyon bilgisinin özel hayata ilişkin olmasıyla alakalıdır ki bu durumda da eşin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemesi de gündeme gelecektir."

Günümüzde neredeyse her akıllı telefonda bulunan 'konum izleme' özelliği pek çok uygulama üzerinden sağlanabiliyor. BUL isimli uygulama da bunlardan bir tanesiydi. Konum izleme özelliği, hem şirketler hem de bireyler tarafından kullanılabilir. Telefona izinsiz giren bir kişi, takip etmek istediği kişinin telefonunun GPS hizmetine kolayca erişebilir.