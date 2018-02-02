Telefonu Şarj Ederken Elektrik Akımına Kapılıp Can Verdi

Bu sabah Rusya'da meydana gelen olay yürekleri ağıza getirdi. Telefonu şarja takıp küvete giren 12 yaşındaki kız, telefonunun küvete düşmesiyle birlikte elektrik akımına kapıldı ve saniyeler içerisinde can verdi. Henüz araştırmalar devam ediyor ancak gelen ilk açıklamalarda kızın dikkatsiz davrandığı belirtiliyor.

Sabah saatlerinde Başkent Moskova'da yaşanan olayda Kseniya isimli genç kız, banyoya girmişti. Akıllı telefonuyla beraber banyoya giren Kseniya'nın ilk başta şarkı dinlediği ifade edildi. Daha sonra telefonun şarjı bittiği için küvete girmeden telefonu şarja takan 12 yaşındakı Rus kız, söylentilere göre dikkatsiz davrandı ve telefonunu sabit bir yere koymadı. Bunun üzerine duş alırken küvetin içerisine düşen telefon ve şarj kablosu Kseniya'nın akıma kapılmasına neden oldu.

Kseniya'nın okuldan çıkıp arkadaşlarıyla basketbol oynadığı ve bu sebepten dolayı yorgun olduğu belirtildi. Yorgun olduğu için kendini küvete bırakan ve halsiz olan kızın aceleci davrandığı da söylentiler arasında yer alıyor. Ayrıca genç kızın annesi kızının bağırmasını duyduğunu ve koşarak banyoya gittiğini ifade etti. “Olay yerine geldiğimde hayattaydı ve onu kurtarmaya çalıştım” şeklinde konuşan acılı anne, başarılı olamadığını kaydetti.

Olay hakkında soruşturma başlatan yetkililer henüz net bir rapor sunmuş değil. Ancak olayın bu şekilde gerçekleştiği belirtiliyorken aynı zamanda “Genç kız telefonuyla müzik dinliyormuş, fakat şarjı bitince telefonu şarja takmış ve banyoya girmiş. Fakat telefon ve kablosu suya düşünce elektrik akımına kapılmış” açıklaması yapıldı.