Telefonun Asıl Mucidinin Kim Olduğunu Biliyor Musunuz?

Küçüklüğümüzden beri gerek okulda gerekse günlük hayatta bize öğretilen bazı bilgilerin yanlış olabileceğini düşündünüz mü?

Doğru bilinen yanlışlar listesinin en popüleri şüphesiz ki, telefonunun Alexander Graham Bell tarafından icat edildiği bilgisidir. Bu bilginin artık bir esprisinin kalmadığının farkındayım. Yani bu haberi okuduktan sonra arkadaş ortamında hava atmaya kalkmayın zira kendinizi mağarada bulabilirsiniz. Biz baştan uyaralım, gerisi sizin bileceğiniz iş.

Telefonu ilk bulan aslında İtalyan mucit Antonio Santi Giuseppe Meucci olmuştur. 1854'te teletrofono adını verdiği sesi önce elektrik dalgalarına, daha sonra aletin diğer ucunda sese çeviren aleti icat etmiştir. Bu, telefonun ilk örneği olarak kabul edilir. Ama gelin görün ki, tarih sayfaları her zaman Graham Bell'i en üst sırada yazmış ve zavallı Meucci her zaman arka sırada oturan ve pek bilinmeyen öğrenci pozisyonunda kalmıştır.

Ve zafer! Takvim yaprakları 14 Şubat 2002 tarihini gösterdiğinde ABD Kongresi tam 131 yıl sonra Meucci'ye itibarını geri verdi.

Meucci'nin Şanssız Serüveni

1808’de Floransa’da doğmuş ve orada eğitim görmüş bir makine mühendisi olan Meucci, 1856 ve 1870 arasında 30'dan fazla telefon tasarımı üretiyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı telefon şirketi açamayan ve İtalya’daki sermayedar ailelerden de beklediği desteği göremeyen İtalyan mucitin çöl ve kutup ayısı adlı hikayesi de aslında tam olarak burada başlıyor.

Tüm bunların üzerine elinde avucunda ne varsa dolandırılara kaptıran Meucci, 1861’de iflas bayrağını çekiyor. Her şeye rağmen yılmayan Meuicci, 1870'de icat ettiği ve 1 mil ötedeki bir alıcıya insan sesini göndermeyi başardığı telefonun patentini almak istiyor. Uzun uğraşlar sonucunda 1871 ile 1874 arasında icat ettiği telefonu patentleyen Meuicci, sürenin bitmesiyle birlikte gerekli olan 10 doları ne yazık ki bulamıyor.

Hikayenin kahramanı (!) Graham Bell de o sıralar parada yüzüyor. Bell Telephone Company diye bir şirket kuran Bell, fırsatını bulup bir telefon patenti de kendisi alıyor. Peki, Bell ne yapsa beğenirsiniz? Patenti aldığı gibi Meucci’yi dava ediyor.

Tabii karşısında avukatlar ordusunu gören Meucci, ne yapacağını şaşırıyor. Zar zor bir avukat bulabilen İtalyan mucit, Bell'in ayak oyunlarına karşı gelemiyor. Dava sürerken başsavcıya kendi şirketinden yüzde 10 pay teklif eden Bell, telefon patentinin tam anlamıyla sahibi oluyor. Tabii Meucci de bundan habersiz şekilde hak aramaya devam ederken, 1889 yılında vefat ediyor ve böylelikle dava kapanıyor.

130 yılın ardından itibarını geri kazanan Meucci, artık huzurlu bir şekilde uyuyabilir. Zira gelecek nesiller, telefonu icat edenin aslında Antonio Santi Giuseppe Meucci olduğunu bilerek büyüyecek.

ABD Kongresi'nin telefonun mucidi unvanı resmi olarak Meucci’ye verdiği belgeye buradan ulaşabilirsiniz.