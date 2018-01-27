Telefonuna Gelen Linke Tıklayarak 6.300TL Kaybetti

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Şubesinde görevli devlet memuru, cep telefonuna gelen rastgele bir bağlantı adresine tıkladı ve dolandırıcıların “olta” olarak nitelendirdiği linklerden birine denk geldiğini fark etmeyerek, ek hesabındaki 6.300TL’yi kaptırdı.

Bir süredir Tokat’ta görevli olan iki çocuk babası Ahmet Odacıoğlu cep telefonuna gelen, "İnternet bankacılığına giriş yapın anında 70 TL paraf para kazanın" şeklindeki mesajın, maaş hesabı olduğu bankadan geldiğini sanarak linke tıkladı. Bankaya ait siteye girdiğini sanarak hesap numarası ve şifresini giren Odacıoğlu, bu sırada cep telefonuna "yanlış şifre girdiniz doğrulayın" mesajı geldiğini gördü. Şifre doğrulama mesajını da yanıtlamasıyla birlikte banka hesabına dair bütün bilgileri dolandırıcılara vermiş olan devlet memuru, bir sonraki gün gelen başka bir SMS ile neye uğradığını şaşırdı.

Telefonuna gelen “bakiyeniz yetersiz” mesajının ardından hesaplarını kontrol eden Odacıoğlu, ek hesabından 500TL çekildiğini, yine aynı hesaptan 4.200TL tutarında alışveriş yapıldığını gördü. Durumu fark etmesinin ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına giderek paranın havale yapıldığı hesabın sahibinden ve ihmali olduğunu iddia ettiği bankadan şikayetçi oldu.

Yaşadıklarının ibreti alem olması için açıklama yapan memur, “Ben İnternet şubeme girdiğimde bu bankanın sayfası geldi. Güvenli olduğunu düşünerek bilgilerimi girdim. Bu arada da muhtemelen benim bilgilerimi kopyaladılar. Çünkü bilgileriniz yanlış diye mesajlar gelmeye başladı. Bilgilerimin doğru olduğundan emindim ama yanlış girdiğimi mesajla bildirerek tekrar girmemi istediler. O arada bir şekilde bilgilerim çalındı.” dedi. Yaklaşık 6.300TL kaybettiğini belirten Ahmet Odacıoğlu, “iki ay dolandırıcılara çalışacağız” şeklinde konuşarak açıklamasını bitirdi.

Yaşananlardan sonra açıklama yapan uzmanlar, telefonlara gelen her bağlantı adresine tıklanmaması gerektiğini söylerken, dolandırıcıların gönderdikleri sahte internet sitesi adresleriyle birlikte kişilerin banka hesabı bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını ve hesaba ulaşmaları durumunda da bütün parayı çektiklerini söylediler.