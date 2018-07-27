Telefonunda Çocuk Pornosu Bulunan Adam Tutuklandı

ABD’de yaşayan 47 yaşındaki Christopher Kruithof isimli bir kişi, FBI aleyhinde bir şikayette bulunarak, Federal Soruşturma Bürosu’nun telefonunda çocuk pornosu olduğu için cihazını kilitlediğini söyledi.

Esasen Kruithof'un şikayeti, telefonunda çocuk pornografisi olduğunun kabulü anlamına geliyor. Ayrıca Kruithof, şikayet sırasında polise telefonunda çektiği çocuk pornografisinin bir fotoğrafını da gösterdiğini söyledi. Memurlar Kruithof'un gitmesine izin verirken, telefonunu aramak için federal yasa uygulama dairesinden izin aldı.

FBI, incelemelerin ardından 47 yaşındaki Kruithof'u telefonunda çocuk pornosu bulundurma suçlamasıyla tutukladı. Polisler, Kruithof'a telefonunda başka bir görüntü bulunup bulunmadığını sorduğunda ise “Oh elbette” yanıtını aldı.

Polis ekipleri, Kruithof'un içinde yüzlerce çocuk pornosu olan iki telefonu gönüllü olarak teslim ettiğini söylerken, şahsın Connecticut'taki kütüphane yazıcılarından 30 sayfalık çocuk pornografisi bastığını belirledi. Öte yandan Kruithof’un akli dengesinin yerinde olup olmadığı da yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

FBI, çocuk pornografisi veya başka yasadışı faaliyetlerle ilgili sitelere giren telefonları kullandığı bir yazılım sayesinde belirleyebiliyor. FBI’ın 47 yaşındaki Christopher Kruithof'un cihazına söz konusu yazılımı enfekte ettiği ve bu yolla telefonu kilitlediği tahmin ediliyor.