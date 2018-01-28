Telefonunu Şarj Ederken Yaşamını Yitirdi!

Geçtiğimiz hafta Malezya’da bir adam, arkadaşının evinde ölü olarak bulunmuştu. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda, 35 yaşındaki Rosli Othman’ın telefonunu şarj ederken yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rosli Othman, arkadaşının evinde arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu. Othman yerde hareketsiz yatarken bulunduğunda telefonunun ve şarj aletinin hemen yanındaydı. Bilinen herhangi bir sağlık problemi olmayan ve vücudunda herhangi bir yaralanma izi bulunmayan adamın ani ölümü şüpheli görünüyordu.

Polis ilk olarak cinayetten şüphelendi ve dikkatler Rosli Othman’ın arkadaşı üzerinde yoğunlaştı. Fakat polisin yaptığı detaylı incelemelerin ardından Othman'ın cinayete kurban gitmediği kanıtlandı. Açıklanan otopsi raporuna göre Rosli Othman’ın, telefonunun şarj aletindeki akıma kapıldığı ve bunun sonucunda kalbinin durmasıyla hayatını kaybettiği kesin olarak belirlendi.

İlgili telefon ve şarj aleti hakkında marka veya model bilgisi verilmedi. Yine de Rosli Othman’ın kullandığı şarj aletinin yüksek ihtimalle orijinal olmadığı düşünülüyor. Geçmişte de benzerlerine rastladığımız bu ve benzeri haberler, şarj aletlerinin ne derece güvenilir olduğu sorularını yeniden akıllara getirdi.

Aslında mobil cihaz üreticileri de orijinal şarj aletleri dışında şarj aleti kullanımının tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Fakat orijinal şarj aletlerinin genellikle pahalı olmasının, pek çok kullanıcının orijinal olmayan şarj aletlerini tercih etmesine neden olduğu da bilinen bir gerçek. Şarj aletlerinin orijinal olup olmamasının yanısıra, kullanılan kabloların hatasız ve yıpranmamış olduğundan emin olmakta da fayda var.