Google Açıkladı: Telefonunuzdan Derhal Kaldırmanız Gereken 52 Zararlı Uygulama

Bulut güvenlik şirketi Zscaler'in ThreatLabz ekibi, Play Store'daki 52 kötü amaçlı uygulamayı Google'a bildirdi ve bunların tümü kaldırıldı. Bildirilen uygulamaların 50'si, Android cihazları hedef alan en önde gelen kötü amaçlı yazılım ailelerinden biri olan Joker'i içeriyordu.

Joker kötü amaçlı yazılımı, Android kullanıcıları için en önemli sorunlardan biri. Kötü amaçlı yazılım genellikle kendisini bir mesajlaşma uygulaması olarak gizler ve ardından varsayılan SMS uygulaması olarak hizmet verme öncülü altında kullanıcılardan ek izinler vermelerini ister. Gerekli izinler verildiğinde, kötü amaçlı yazılım devreye girer ve SMS mesajları, kişi listeleri ve cihaz bilgileri de dâhil olmak üzere kullanıcının telefonundaki hassas verileri çalmaya başlar. Kötü amaçlı yazılımın, kurbanlarını birinci sınıf kablosuz uygulama protokolü (WAP) hizmetlerine kaydettirdiği de biliniyor.

Son iki ay içinde Zscaler'den ThreatLabz araştırmacıları Google Play Store'da aşağıdaki kötü amaçlı uygulamaları bildirdiler.

Vanilla Camera ve Unicc QR Scanner, sırasıyla FaceStealer ve Coper kötü amaçlı yazılımlarından etkilenmiş uygulamalarda başı çekiyor. FaceStealer, kullanıcılardan Facebook hesaplarına giriş yapmalarını ister ve giriş kimlik bilgilerini ve kimlik doğrulama gereksinimlerini çalar. Coper kötü amaçlı yazılımı, SMS'leri yakalayabilir ve gönderebilir, yerleşik bir keylogger'a sahiptir, virüslü bir cihazı kilitleyebilir ve hatta uygulamanın kaldırılmasını önleyebilir.

Aşağıda yer alan 52 Play Store uygulamasını telefonunuzda yüklü olduğu takdirde derhâl silmeniz öneriliyor.

Play Store'dan Kaldırılan 52 Uygulama