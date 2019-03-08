Telefonunuzdan Oyun Oynayarak 2 Milyon Dolar Kazanabilirsiniz

Tencent Games yaptığı açıklama ile PUBG Mobile Cub Open 2019 turnuvasının detaylarını duyurdu. 2 milyon dolardan fazla ödülü bulunan turnuvanın en iyi PUBG takımlarını bir araya getireceğini söylendi.

PUBG Mobile Cub Open 2019 ya da kısa ismiyle PMCO 2019 için iki farklı turnuva düzenleyeceklerini duyuran Tencent, Spring Split ve Fall Split olmak üzere iki mevsim organizasyonu yapacaklarını dile getirdi. Spring Split’in Temmuz 2019’da büyük finali ile oyuncuların karşısına çıkacağı bildirilirken, Fall Split Büyük Finali için belirlenen tarihin Aralık 2019 olduğu belirtildi.

Turnuvalara bütün PUBG Mobile oyuncularının katılabileceği söylenirken, bazı yasal zorunlulukların olması sebebi ile turnuvaya katılım koşullarının eklendiği aktarıldı. Belirlenen katılım koşulları ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Katılmak için tüm oyuncuların turnuva başlangıç tarihinden itibaren 16 yaş ve üstü olması gerekir.

Yerel yasal yaşın altındaki tüm oyuncuların katılmak için ebeveyn izni olması gerekir

Her bölgedeki yasal yaş düzenlemesine göre yaş sınırlaması ve kurallar uygulanacaktır.

Her takımdan en az üç oyuncu, temsil etmek için rekabet ettikleri bölgeden gelmelidir

Katılan tüm oyuncular, önceki sezonun sonunda en azından Platinum rütbesinde olmalıdır.

Turnuvaya katılmak için bu adresi tıklamanız yeterliyken, Spring Split kayıtlarının 8 - 18 Mart arasında yapılacağı, Fall Split'in ise Ağustos ayının sonuna kadar kayıtlarını açık tutacağı, paylaşılan bilgiler arasında kendine yer bulmayı başardı.