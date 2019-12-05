Telefonunuzu USB Şarj İstasyonlarındaki Tehlikelerden Koruyun!

Bir süredir devam eden USB şarj istasyonlarındaki veri kopyalama tehlikesine karşı basit bir çözüm üretildi. USB bağlantısıyla veri aktarılmasını engelleyen bu alet, korkmadan telefonunuzu şarj etmek için genel USB bağlantı noktalarını kullanmanızı sağlıyor.

PortaPow 3rd-gen USB veri engelleyici isimli bir cihaz sayesinde telefonunuzu şarj ediyorken veri kopyalanmasının veya telefonunuza zararlı yazılım yüklenmesinin önüne geçebilirsiniz. Amazon'da sadece 7 dolara satılan bu aparatın, veri geçen kablolardaki bağlantıyı keserek fiziksel olarak veri aktarımını durdurduğunu belirtelim.

PortaPow 3rd-gen USB veri engelleyicisi sayesinde cihazınız borg stilini yeniden oluşturmanın bir yolunu bulmadığı sürece, bağlı olduğu herhangi bir cihaza veri aktaramaz ve aynı şekilde veri alamaz.

Ayrıca dizüstü bilgisayarınız ile şarj istasyonu arasındaki bağlantıyı korumak için kullandığınız cihazın verilerinizi çalmadığından emin olmak istiyorsanız, PortaPow'un Saf USB Veri Engelleyicisini de deneyebilirsiniz. Bu aparatın şeffaf tasarımı, cihazda casusluk yapan bir şey olmadığına (veya sizi kötü amaçlı yazılımlara bulaştırmayacağına) sizi ikna edecektir.