Telegram 6.2 Çıktı: İşte Gelen Yenilikler

WhatsApp'ın ezeli rakibi Telegram yeni güncellemesini kullanıma sundu. Telegram 6.2 ile birlikte uygulamaya birden fazla yeni özellik geldi. İşte Telegram 6.2 ile gelen yeni özellikler.

Telegram 6.2 Güncellemesi Yayınlandı

Yeni güncelleme ile birlikte medya düzenleyicisine hareketli çıkartmalar ve video düzenleme desteği geldi. Artık video kalitesini iki dokunuşla otomatik olarak artırabilir veya parlaklık / doygunluk gibi bir düzine parametreyi elle ayarlayabilirsiniz. Bir fotoğraf veya videoya hareketli çıkartmalar ekleyebilirsiniz.

Çok sayıda sohbete sahipseniz ve klasörler kullanıyorsanız, klasörlerinizden birine eklemek için listedeki herhangi bir sohbete basılı tutun. Bu özellik aynı zamanda klasörlerden sohbetleri kaldırmak için de işe yaramakta.

Mesajlar güncellemenin ardından pürüzsüz animasyonlarla gönderilir, düzenlenir ve silinir. 30 saniyeden daha kısa videolar otomatik olarak yeniden oynatılmakta.

Sizler Telegram 6.2 ile birlikte gelen yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan Telegram'ı cihazınıza indirebilir ve yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.