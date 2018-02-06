Telegram App Store'dan Çocuk Pornosu Nedeniyle Kaldırılmış

WhatsApp'ın en kuvvetli alternatiflerinden olan Telegram geçtiğimiz hafta iOS ve Mac OS uygulama marketi App Store üzerinden gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Bu olayın üzerinden resmi bir açıklama yapan Telegram'ın başındaki isim olan Pavel Durov, uygulamalarının uygunsuz içerik nedeniyle kaldırıldığını söylemiş; fakat detay vermemişti.

İlk aşamada paylaşılan bilgilere göre bazı Telegram kullanıcıları, kendi aralarında bu uygunsuz içerikleri paylaşmış, ardından Apple bu durumun farkına vararak Telegram'ı uygulama marketinden kaldırarak uygunsuz içeriklerin dağıtılmasını engellemişti.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Apple'ın üst düzey yöneticilerinden olan Paul Schiller ile iletişime geçilmiş ve cevap alınmış. E-posta aracılığıyla alınan cevaba göre App Store takımı yasadışı içerik bildirimi aldıktan sonra olayı incelemiş ve çocuk pornosu içeriklerinin varlığını doğrulamış. Sonrasında ise Telegram'ın geliştiricisi ile iletişime geçilmiş ve sorumlular yasal yaptırım uygulayacak kurumlara ihbar edilmiş.

Paul Schiller, gönderdiği e-postada illegal içeriklerin App Store üzerindeki uygulamalar aracılığıyla dağıtılmasına asla izin vermeyeceklerini ve çocuklara zarar verecek içeriklere sıfır tolerans göstereceklerini dile getiriyor. Ayrıca Schiller çocuk pornosunu ahlaksız, kötü ve yasa dışı olarak tanımlıyor.

Yaşanan bu olayın ardından Telegram söz konusu yasa dışı içerikleri kaldırmış. Uygulama da App Store üzerinde tekrar erişime açılmış durumda.