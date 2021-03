Telegram, Clubhouse Benzeri Özellik Üzerinde Çalışıyor

Telegram, Clubhouse benzeri özellik için kollarını sıvadı. Mesajlaşma uygulamasının geliştiricileri, kullanıcılarına geçtiğimiz aylarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan sosyal medya uygulamasına benzer özel ve sesli odalar oluşturma olanağı tanımaya hazırlanıyor.

Geçen birkaç ay içerisinde çeşitli sosyal medya uygulamalarının ses tabanlı popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'u taklit edeceğini gösteren gelişmeler yaşanmıştı. Görünüşe göre seneler önce Snapchat'in başına gelenler şimdi de Clubhouse'un başına geliyor. Snapchat, birkaç yıl önce Facebook'un sürekli olarak büyüme hırsının kurbanı olmuş ve özelliğinin rakipleri tarafından kopyalanıp kullanılmasını izlemişti.

Clubhouse'un Snapchat'in özelliği gibi görülmemiş bir özelliğe sahip olduğunu söylemek olanaksız olsa da sosyal medya uygulamalarının ve diğer çevrim içi hizmetlerin kullanıcıların ilgi odağı haline gelen uygulamaları kopyalama çabası oldukça şaşırtıcı görünüyor.

Clubhouse son zamanlarda dünya çapında bir popülerlik kazandı ve Facebook gibi şirketlerin ilgisini çekmeyi başardı. Uygulama, 8 milyondan fazla indirme sayısı ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarından en çok ilgi gören sosyal medya uygulamalarından biri haline geldi.

Kısa bir süre önce Facebook'un Clubhouse benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya devinin Snapchat özelliğindeki atılımı ise ortaya atılan bu iddiaların doğruluk oranının yüksek olmasının düşünülmesine yol açtı. Facebook'a ek olarak Twitter, Mi Talk (Xiaomi) ve TikTok'un da Clubhouse'la ilgili çalışmaları sürüyor.

And Telegram is bringing voice chats for channels now.

