Telegram, Clubhouse Benzeri Özellik Üzerinde Çalışıyor

Telegram, Clubhouse benzeri özellik için kollarını sıvadı. Mesajlaşma uygulamasının geliştiricileri, kullanıcılarına geçtiğimiz aylarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan sosyal medya uygulamasına benzer özel ve sesli odalar oluşturma olanağı tanımaya hazırlanıyor.

Telegram'a Clubhouse Benzeri Özellik Geliyor

Geçen birkaç ay içerisinde çeşitli sosyal medya uygulamalarının ses tabanlı popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'u taklit edeceğini gösteren gelişmeler yaşanmıştı. Görünüşe göre seneler önce Snapchat'in başına gelenler şimdi de Clubhouse'un başına geliyor. Snapchat, birkaç yıl önce Facebook'un sürekli olarak büyüme hırsının kurbanı olmuş ve özelliğinin rakipleri tarafından kopyalanıp kullanılmasını izlemişti.

Clubhouse'un Snapchat'in özelliği gibi görülmemiş bir özelliğe sahip olduğunu söylemek olanaksız olsa da sosyal medya uygulamalarının ve diğer çevrim içi hizmetlerin kullanıcıların ilgi odağı haline gelen uygulamaları kopyalama çabası oldukça şaşırtıcı görünüyor.

Clubhouse son zamanlarda dünya çapında bir popülerlik kazandı ve Facebook gibi şirketlerin ilgisini çekmeyi başardı. Uygulama, 8 milyondan fazla indirme sayısı ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarından en çok ilgi gören sosyal medya uygulamalarından biri haline geldi.

Kısa bir süre önce Facebook'un Clubhouse benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya devinin Snapchat özelliğindeki atılımı ise ortaya atılan bu iddiaların doğruluk oranının yüksek olmasının düşünülmesine yol açtı. Facebook'a ek olarak Twitter, Mi Talk (Xiaomi) ve TikTok'un da Clubhouse'la ilgili çalışmaları sürüyor.

And Telegram is bringing voice chats for channels now.

Clubhouse is everywhere 😱 https://t.co/u5cSB6VSCy pic.twitter.com/WspFNlZI11 — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2021

WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre Facebook, Twitter, Instagram, Mi Talk ve TikTok'tan sonra Telegram da Clubhouse alternatifi bir özellik üzerinde çalışıyor. Ekran görüntülerine bakıldığında insanların birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıyacak özelliğin Clubhouse gibi mikrofon ayarlarını içereceği görülüyor. Mikrofon ayarları sayesinde kullanıcı istediği zaman mikrofon sesini kapatıp açabilecektir.

Telegram'ın yakın bir zamanda alması beklenen yeni özellik şu anda test ediliyor. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinden sonra kullanıcı sayısı bakımından önemli artış kaydeden mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni özellik ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Sizce uygulamayı kullanan insanların arasındaki iletişimi güçlendirecek mi? Yeni özelliğe dair bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.