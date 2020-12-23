Telegram'a Discord Benzeri Mükemmel Özellik Geldi

Telegram yeni güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncellleme ile birlikte kullanıcıları sevindirecek mükemmel özellik yayına alındı. Gelin hep beraber en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan Telegram'a gelen yeni özellik ile ilgili detaylara bakalım.

Telegram Sesli Sohbet Özelliği ile Güncellendi

Herhangi bir Telegram grubu artık her zaman açık bir sesli sohbet odasına dönüşebiliyor. Sohbetlere mevcut metin ve medya tabanlı iletişime paralel olarak çalışır ve gruba kısa süreli canlı bir konuşma katmanı eklemekte.

Sesli Sohbetler, bir grup araması olmasa da eski usul planlamanın yerine esneklik sunarak benzer amaçla kullanılabilirler. Daha büyük gruplarda, insanlarla konuşmak için tesadüfi fırsatlar da sunmakta.

Aktif sesli sohbetlere sahip grupların en üst kısmında o anda kimin konuştuğunu (ve hatta ne kadar gürültülü olduklarını) gösteren özel bir çubuk bulunuyor. Bu, arkadaşlarınız kahve molasına gittiği zaman onlara fark ettirmeden sohbete katılmak için doğru anı seçmenize yardımcı olabilir.

Bir sesli sohbete katıldıktan sonra, uygulamada serbestçe dolaşabilir, sohbetleri görüntüleyebilir ve mesaj gönderebilirsiniz. Sesli sohbete bağlıyken mikrofon denetimleri ekranda kalır, böylece istediğiniz zaman kendinizi hızlıca sessize alabilir ve sesinizi açabilirsiniz.

Android kullanıyorsanız, Telegram arka planda olsa bile mikrofon kontrollerinizi ve şu anda kimin konuştuğunu gösteren sistem genelinde yüzen bir widget ile tam Sesli Sohbet deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Çevrimiçi olan herkesle sohbet edebilir veya kullanışlı menü aracılığıyla daha fazla kişiyi davet edebilirsiniz. Sesli Sohbetler, birkaç bin katılımcıyı barındırabilir, yani alışveriş yaparken aile üyelerine danışmaktan büyük bir canlı etkinliğe kadar her şey için kullanılabilirler.

Telegram uygulamasını güncelleyerek yeni özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Tamindir Telegram kanalına da bekleriz :) Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sizler Telegram'a gelen yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.