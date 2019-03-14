Telegram, Facebook Uygulamalarının Çöküşüyle 3 Milyon Kullanıcı Kazandı

Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram’ın çökmesinin üzerinden geçen 24 saatlik süre içinde, gizliliği ön plana çıkaran anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, 3 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandı.

Dün itibarıyla başta Facebook olmak üzere birçok internet sitesine erişim sıkıntısı yaşanmıştı. Dün Büyük Uygulamalar ve İnternet Siteleri Neden Çöktü? başlığıyla sizlere aktardığımız haberde görebileceğiniz gibi Facebook’un sahibi olduğu internet siteleri ve uygulamalar bazı bölgelerde tamamen kullanım dışı kalmıştı. İletişimde kalmak için yeni yollar arayan kullanıcılar ise alternatiflere yönelmişlerdi. Telegram CEO’su ise krizden çok karlı çıktıklarını dile getirdi.

Uçtan uca şifreleme seçeneği sunan ve kullanıcılarına mesajlarını okumama garantisi veren Telegram, bu özellikleri ile uzun süredir çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yerini alıyordu. Facebook ya da diğer büyük şirketlerin kullandığı reklam modellerinden uzaklarda, bağışlarla ayakta kalan Telegram, dün en iyi günlerinden birini yaşadı. Telegram CEO’su Pavel Durov, “Son 24 saatte Telegram’da 3 milyon yeni üye girişi gördük. Bu güzel. Herkes için gerçek güvenlik ve sınırsız yerimiz var” açıklaması yaptı.

2013 yılında WhatsApp başta olmak üzere birçok uygulamaya uçtan uca şifreleme eklenmesinin ana etkenlerinden bir tanesi olan Telegram, bu özelliği kullanıcılarına ilk günden bu yana sunuyordu. Kullanıcıların mesajlarını tarayarak, mesajlarda geçen anahtar kelimelere göre reklam gösterme gibi bir politika izlemeyen Telegram, mesajları depolamadığını ya da başkalarına satmadığını dile getiriyordu.