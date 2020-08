Telegram Görüntülü Konuşma Özelliği Yolda: Beta Sürüme Geldi

WhatsApp'da yıllardır olan görüntülü konuşma özelliği nihayet Telegram'a da geliyor. Telegram görüntülü konuşma özelliği beta sürüme geldi. İşte Telegram görüntülü konuşma özelliği hakkında gelen detaylar.

Görüntülü konuşma özelliği kısa süre önce Twitter'da bir kulanıcı tarafından iOS, Android ve macOS için Telegram v7.0.0 beta sürümünde tespit edildi. Hemen aşağıdan Twitter'da paylaşılan ekran görüntüsüne göz atabilirsiniz.

The feature is enabled by default! pic.twitter.com/qrp0eqvudw