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  4. Telegram Görüntülü Konuşma Özelliği Yolda: Beta Sürüme Geldi

Telegram Görüntülü Konuşma Özelliği Yolda: Beta Sürüme Geldi

Telegram görüntülü konuşma özelliği ile güncellenecek. Telegram'ın 7.0.0 beta sürümünde görüntülü konuşma özellliği kullanıma açıldı.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

WhatsApp'da yıllardır olan görüntülü konuşma özelliği nihayet Telegram'a da geliyor. Telegram görüntülü konuşma özelliği beta sürüme geldi. İşte Telegram görüntülü konuşma özelliği hakkında gelen detaylar.

Telegram Görüntülü Konuşma Özelliği Beta Sürümde!

Görüntülü konuşma özelliği kısa süre önce Twitter'da bir kulanıcı  tarafından iOS, Android ve macOS için Telegram v7.0.0 beta sürümünde tespit edildi. Hemen aşağıdan Twitter'da paylaşılan ekran görüntüsüne göz atabilirsiniz.

Telegram, görüntülü konuşma özelliği hakkında henüz resmi olarak herhangi bir açıklama yapmasa da önümüzdeki haftalarda özelliğin tüm cihazlara gelmesi bekleniyor. 

Görüntülü konuşma özelliğinin yanı sıra, en son Telegram beta uygulaması uygulamanın yakında Android 11'in Bubble bildirimleri için destek alacağını ortaya koydu.

Sizler Telegram'a görüntülü konuşma özelliği geliyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: telegram

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