Telegram Güncellemesi ile Gelen Yeni Özellikler Belli Oldu

Telegram güncellemesi ile birlikte birçok yeni özellik eklendi. Popüler anlık mesajlaşma hizmeti için yayımlanan güncelleme, bireysel sohbetler için temalar, etkileşimli emojiler ve daha birçok özelliği içeriyor. Güncellemeye dair detaylar haberimizde.

Telegram Güncellemesi Hangi Özellikleri İçeriyor?

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan Telegram isimli anlık mesajlaşma platformu, yeni bir güncelleme yayımlayarak yeni özellikleri kullanıma sundu. Peki, yayımlanan güncellemeyle popüler mesajlaşma uygulamasına hangi özellikler geldi? İşte platforma gelen önemli özellikler!

Sohbet Temaları

Popüler anlık mesajlaşma hizmetine bireysel sohbetler için 8 adet sohbet teması eklendi. Yeni temaların her biri renkli gradyan mesaj baloncukları ve benzersiz arka plan desenleri içeriyor. Yeni özellik sayesinde her sohbet için bir tema seçebilirsiniz.

Sohbet teması seçmek için ilk olarak bir sohbet penceresini açmanız gerekiyor. Daha sonra ekranın üst kısmında yer alan sohbet başlığına dokunun. Üç yatay noktaya dokunun ve ardından "Renkleri Değiştir" yazısını seçin. Açılan pencere üzerinden tema seçebilir ve karanlık modu etkinleştirebilirsiniz.

Canlı Emojiler

Yayımlanan yeni güncelleme ile birlikte anlık mesajlaşma platformuna canlı emoji özelliği geldi. Uygulamada belirli emojilerin üzerine tıklandığında bu emojiler artık animasyon şeklinde ekranın tamamını kaplıyor. Her emojinin farklı bir animasyonu bulunuyor. Örneğin kalp emojisinin üzerine bastığınızda ana emojinin etrafında küçük, çeşitli renklere sahip pek çok kalp emojisinin uçtuğunu göreceksiniz.

Küçük Gruplarda Okundu Bilgisi

Grup mesajları, başka bir üye görür görmez okundu olarak işaretlenir. Yeni gelen güncelleme ile birlikte küçük gruplarda, hangi grup üyelerinin mesajınızı okuduğunu görmek için gönderdiğiniz bir mesajı seçebilirsiniz.

Telegram tarafından paylaşılan bilgilere göre kullanıcıların gizliliğini korumak için gruplardaki okundu bilgileri mesaj gönderildikten 7 gün boyunca saklanıyor.

Canlı Yayınları ve Görüntülü Sohbetleri Kaydetme

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma hizmeti Telegram'a canlı yayınları ve görüntülü sohbetleri kaydetme özelliği eklendi. Yöneticiler artık canlı yayınları ve görüntülü sohbetleri kaydedebilecek.

Yöneticilere video ve ses ve sadece ses olmak üzere iki farklı seçenek sunuldu. Video kaydına başlamadan önce dikey veya yatay formatlar arasından seçim yapılabilecek. Kaydedilen video, kayıtlı mesajlar üzerinden erişilebilecek.