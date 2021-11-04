Telegram Güncellemesi ile Gelen Yeni Özellikler

Telegram güncellemesi ile beraber birçok yeni özellik eklendi. Popüler anlık mesajlaşma hizmeti için yayımlanan güncelleme, yeni sohbet temaları, paylaşılan konumlar için ulaşım süresi, etkileşimli emojiler ve daha birçok özelliği içeriyor. Güncellemeye dair detaylar haberimizde.

Telegram Güncellemesi Hangi Özellikleri İçeriyor?

Çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan Telegram isimli anlık mesajlaşma platformu, yeni bir güncelleme yayımlayarak yeni özellikleri kullanıma sundu. Peki, yayımlanan güncelleme ile birlikte popüler mesajlaşma uygulamasına hangi özellikler geldi? İşte platforma gelen önemli özellikler!

Paylaşılan Medya İçin Hızlı Kaydırma ve Takvim Görünümü

Telegram'da fotoğrafların, videoların, dosyaların ve müziklerin depolandığı paylaşılan medya sayfası bulunuyor. Kullanıcılar, sohbette gönderdikleri bu içeriklere söz konusu sayfa üzerinden erişebilir. Kullanıcıların paylaşılan medya sayfasında daha hızlı gezinebilmesi için sayfanın yan kısmına yukarı ve aşağı sürükleyebileceği yeni bir tarih çubuğu eklendi.

Belirli bir zamana ait medya dosyasını hızlı bir biçimde bulmak için her güne ait medya ön izlemeleri içeren bir takvim arayüzünü açmak üzere tarih çubuğuna dokunun. Bu işlemin hemen ardından o tarihe ait tüm medya dosyalarını görmek için ögeye dokunun. Bunun yanı sıra yalnızca fotoğrafları, yalnızca videoları veya her ikisini birden göstermek için filtreleme işlemi yapabilirsiniz.

Gruplar ve Kanallara Katılma İstekleri

Davet bağlantıları, kullanıcılara istedikleri zaman grubunuza veya kanalınıza katılma imkanı sunmanızı mümkün hale getirir. Bağlantıyı isterseniz özel olarak paylaşabilir ya da QR koduna dönüştürebilirsiniz. Bir ek davet bağlantısı oluşturulduğunda, yöneticilere kimlerin sohbete katılıp sohbeti görebileceği konusunda daha fazla kontrol sağlayan bir "Yönetici Onayı İste" ayarı eklendi.

Yöneticiler sohbetin üst kısmıdn yer alan çubuktan bir başvuru sahibinin herkese açık profil resimlerini ve hakkında bilgisini görüntüleyebilir, ardından isteklerini onaylayabilir veya reddedebilir.

Davet Bağlantıları için Benzersiz İsimler

Yönetici onayı, "Ek Davet Bağlantıları" kısmındaki herhangi bir bağlantıya uygulanabilir. Buna ek olarak benzersiz adlar verme özelliği eklendi. Süre sınırlamaları, kullanım sayısı gibi davet bağlantıları için mevcut tüm farklı seçenekleri kullanıyorsanız, bağlantı adları sizin için kullanışlı olabilir.

Yeni Sohbet Temaları

Telegram güncellemesi ile birlikte uygulamanın iOS sürümüne sekiz yeni tema eklendi. Yeni temaların yakında Android'e de geleceği belirtildi. Görünüm ayarları tamamen yeniden tasarlandı ve böylelikle temaların ön plana çıkması sağlandı. Telegram ekibi tarafından oluşturulan her tema gece ve gündüz moduna, renkli hareketli arka planlara ve degrade mesaj baloncuklarına sahip.

Paylaşılan Konumlar İçin Ulaşım Süresi

Mesaj çubuğunda yer alan ek menü üzerinden konum göndererek nerede olduğunuzu ya da nereye gittiğinizi gösterebilirsiniz. Paylaşılan bir konuma dokunduğunuz takdirde bölgenin bir haritası açılır ve bu harita size yolculuğun yaya, araba ve toplu ulaşım aracı ile ne kadar süreceğini gösterir.

Anlık Medya Başlıkları

Sohbet kısmına yazdığınız metin, medya dosyası eklediğinizde otomatik olarak başlığa dönüştürülür. Böylece medya dosyasına başlık yazmak ile uğraşmanıza gerek kalmaz.

iOS 15 İçin Ayarlar Güncellendi

Bildirim ve çıkartma ayarları da olmak üzere uygulamadaki ayarlar iOS 15 stiline uyacak şekilde yeniden tasarlandı. Cihazlar bölümü artık yeni simgeler ile aktif oturumlarınız ile ilgli daha net bilgiler sunuyor.

Yeni Canlı Emojiler

Telegram güncellemesi ile yeni canlı emojiler eklendi. Uygulamada belirli emojilerin üzerine tıklandığında bu emojiler artık animasyon şeklinde ekranın tamamını kaplıyor. Her emojinin farklı bir animasyonu bulunuyor. Örneğin kalp emojisinin üzerine bastığınızda ana emojinin etrafında küçük, çeşitli renklere sahip pek çok kalp emojisinin uçtuğunu göreceksiniz.