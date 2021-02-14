Telegram Güvenlik Açığı ile Endişe Saçıyor!

Telegram güvenlik açığı yüzünden konuşmalarınız bilgisayar korsanları tarafından okunabilir. Kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine duyduğu saygı ile bilinen anlık mesajlaşma uygulaması bu kez bir güvenlik zafiyeti ile gündeme geldi. Uygulamadaki zafiyetin oluşturduğu tehlike yayımlanan güncelleme ile giderildi ancak uygulamanızı henüz güncellememişseniz hemen harekete geçmenizde fayda var.

Telegram Güvenlik Açığı Nasıl Bir Tehlike Oluşturuyor?

Dünyanın herhangi bir noktasında yer alan insanlara fotoğraf, video, dosya veya sadece basit bir yazı göndermenize yardımcı olan Telegram, güvenlik zafiyeti ile gündeme geldi. WhatsApp Messenger'dan sonra bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak en büyük kullanıcı topluluğuna sahip olan uygulama, WhatsApp Messenger gibi açık kaynaklı olmayan anlık mesajlaşma uygulamalarına göre çok daha fazla gizlilik sunması ile biliniyordu ancak uygulamada yer alan bir açık, kullanıcıların endişelenmesine sebebiyet verdi.

Yakın bir zamanda Telegram'ın gizlilik özelliğinde silinmesi gerekmesine rağmen silinmeyen ve bu nedenle de üçüncü taraf kullanıcıların ses ve videolara erişebilmesine olanak veren bir açık ortaya çıktı. Uygulamada yer alan bu açıktan ötürü normalde silinmesi gereken ses ve video dosyalarına yeniden erişilebiliyor.

Sohbet uygulamasındaki güvenlik zafiyeti, uygulamanın en popüler özelliklerinden biri olan gizli sohbet modu ile ilişkili. Telegram, veri hırsızlığı ve benzeri durumlara karşı ek tedbir almak isteyen kullanıcılara yardımcı olmak için onlara gizli bir sohbet gerçekleştirmelerine yardımcı olan gizli sohbet modu sağlıyor. Bu mod etkin olduğunda konuşmalar, fotoğraflar, videolar ve karşı tarafa gönderilen herhangi bir dosya cihazlardan otomatik olarak siliniyor olsa da ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu verilere aslında MacOS cihazlardan tekrardan erişmek mümkün.

Gizli sohbet modu etkinken bağlantının tamamı uçtan uca şifrelenmiş olduğundan ötürü sohbetteki mesajları başkalarına iletmek mümkün olmuyor. Sohbet sırasında gönderilen ses, video, fotoğraf ve diğer her şey bir süre sonra otomatik olarak kaldırılıyor. Bu özelliklerin Telegram'ı gizlilik açısından çok önemli bir anlık mesajlaşma uygulaması haline getirdiği biliniyor.

Dhiraj Mishra isimli bir güvenlik araştırmacısı, uygulamadaki açık dolayısıyla Telegram'ın söz konusu özelliklerini kullanmanın güvenliğe çok da faydasının olmadığını ortaya koydu. Mishra, macOS üzerinde bir güvenlik araştırması gerçekleştirirken gizli sohbetlerde gönderilen fotoğraf, dosya ve benzeri ögelerin depolandığı klasörde kalmaya devam ettiğini keşfetti.

Bu, herhangi bir kişi ile gerçekleştirmiş olduğunuz konuşmaların gelecekte tekrardan erişilebileceği anlamına geliyor. Telegram, araştırmacı tarafından belirtilen güvenlik zafiyetinin 7.4 sürümünde düzeltildiğini belirtti.