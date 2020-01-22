Telegram'ın Kurucusu iCloud'u Fena Eleştirdi

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Pavel Durov, Apple'ın iCloud servisi hakkında çok ağır sözler söyledi.

Telegram'ın Kurucusu: iCloud İzleme Silahı Haline Geldi

Reuters'ın aktardığına göre Apple, iCloud'da yer alan verilerin uçtan uca şifrelemesini kısa bir süre önce FBI'ın baskısı üzerine kaldırdı. Bunun üzerine konu ile ilgili Telegram'ın kurucusu Pavel Durov eleştirilerde bulundu. Pavel Durov yaptığı açıklamada iCloud'un bir izleme silahı olduğuna vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"iCloud, resmen izleme silahı haline geldi. Kişisel mesajlarınızın saklanması konusunda iCloud'a güvenen WhatsApp gibi uygulamalar, bu sorunun bir parçası."

Apple ve FBI, Reuters'ın aktardığı bilgi hakkında açıklama yapmadı. Açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz. Telegram'ın kurucusunun iCloud hakkında yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iCloud güvenli midir? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi aktarmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!