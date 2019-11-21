Telegram'ın Kurucusu WhatsApp Hakkında Ağır Konuştu

WhatsApp'ın ezeli rakibi olan Telegram'dan WhatsApp hakkında çok ağır bir açıklama geldi. Telegram'ın kurucusu WhatsApp hakkında çok büyük sözler etti.

Telegram Kurucusu Paver Durov: WhatsApp'ı Silin

Paver Durov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada WhatsApp'ın mesajları korumadığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"WhatsApp mesajlarınızı korumuyor, bu uygulama fotoğraf ve mesajları izlemek için bir Truva Atı (virüs) gibi kullanılıyor. Sorun WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un politikalarından kaynaklanıyor. Güvenlik açığından dolayı WhatsApp'ı cihazlarınızdan kaldırın."

Durov açıklamasının devamına WhatsApp'ta bulunan zaafiyetten dolayı geliştiricilerin kullanıcıların verilerine izinsiz bir şekilde ulaşabildiğini söyledi.

Paver Durov geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada WhatsApp'ın hiçbir zaman güvenli olmayacağını, WhatsApp'ın açık kaynak kodlu bir uygulama olmadığı için kodlarında arka kapı olup olmadığını kontrol edilemediğini söylemişti ve ilgi odağı olmuştu.

Hangisi Güvenli? WhatsApp mı yoksa Telegram mı?

Kullanıcılar gelen açıklamalar sonrasında WhatsApp ve Telegram arasında hangisi güvenli sorusunu sormaya başladı. WhatsApp'ın kodları paylaşılmadığı için incelenemiyor. Telegram'ın kodları ise herkes ile paylaşılıyor. Bu soruya direk WhatsApp veya Telegram güvenli demek doğru olmayacak. Çünkü her uygulamada da açıklar bulunuyor. Açıklar çok kısa bir süre içerisinde kapatılıyor.