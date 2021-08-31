Telegram İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Telegram, indirme sayısı ile oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Özellikle WhatsApp Messenger'ın güncellenen gizlilik sözleşmesini duyurması ile birlikte çok popüler hale gelen Telegram, 1 milyardan fazla indirildi. Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Telegram İndirme Sayısı 1 Milyarı Aştı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi olan Telegram, büyük bir başarı elde etti. Sensor Tower tarafından paylaşılan bilgilere göre popüler anlık mesajlaşma platformunun indirme sayısı 1 milyarı geçti.

Sensor Tower, TechCrunch'a verdiği demeçte, 2013 yılının sonlarına doğru hizmete sunulan anlık mesajlaşma hizmetinin cuma günü dönüm noktasını aştığını söyledi. Telegram, toplam indirme saysıının yüzde 22'lik kısmını Hindistan'dan elde etti. Platformun en büyük rakibi olan WhatsApp Messenger'ın da Hindistan'da büyük bir popülerliğe sahip olduğunu belirtelim.

Anlık mesajlaşma hizmeti, toplam indirme sayısının yüzde 10'luk kısmını Rusya'dan, yüzde 8'lik kısmını ise Endonezya'dan elde etti. Uygulamanın indirme sayısı 2021 yılında oldukça hızlandı. Uygulama, 2021 yılının ilk yarısında yaklaşık olarak 214,7 milyon indirme sayısına ulaştı.

Paylaşılan bilgilere göre popüler uygulamanın indirme sayısı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 133 milyondu. Bu göz önünde bulundurulduğunda indirilme sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 61 oranında arttığını görüyoruz.

Telegram her ne kadar dünya genelinde 1 milyar indirme sayısını aşmış olsa da bu durum, platformun 1 milyardan fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıldığı anlamına gelmiyor. Platformun bu yılın başlarında aylık yaklaşık olarak 500 milyon aktif kullanıcısı vardı. WhatsApp Messenger'ın güncellenen gizlilik sözleşmesini duyurmasıyla beraber Telegram'a olan ilgi artmıştı.

Sensor Tower, popüler anlık mesajlaşma platformu Telegram'ın dünya genelinde 1 milyara ulaşan on beşinci uygulama olduğunu açıkladı. Şirkete göre 1 milyar indirme sayısına ulaşan uygulamalar arasında WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify ve Netflix yer alıyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma hizmeti Telegram'ın 1 milyar indirme sayısını aşması hakkında ne düşnüyorsunuz? Popüler anlık mesajlaşma platformunun elde ettiği büyük başarı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.