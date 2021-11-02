Telegram Kanallarında Reklamlar Görünecek

Telegram kanallarında reklamlar test edilmeye başlandı. Bazı kullanıcılar, test kapsamında dünya çapında oldukça popüler olan anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden oluşturulan kanallarda reklam içeren mesajlar görmeye başladı. Peki, sponsorlu mesajlar hangi kanalları kapsıyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Telegram Kanallarında Reklamlar Neden Görünüyor?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından bir tanesi olan Telegram'da oluşturulan kanallar için reklamlar test edilmeye başlandı. Dünya çapında 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı tarafından kullanılan platformda reklam içeren mesajlar yer alacak.

Reklam içeren mesajların yalnızca 1000'den fazla aboneye sahip olan kanallarda gösterileceği açıklandı. Böylelikle kullanıcılar, abone sayısı az olan kanallarda reklamlar ile karşılaşmayacak. Bu kriter, kullanıcı deneyimi açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

Aktarılan bilgilere göre reklam içeren mesajlarda 160 karakter sınırı olacak. Bu sayede tüm ekranı kaplayan reklam içeriklerinin önüne geçilecek. Kullanıcılar, reklam mesajının üzerine dokunarak metnin tamamını okuyabilecek.

Telegram ayrıca gizlilik konusundaki konumundan ödün vermeyeceğini söyledi. Şirket reklamları sunmak için hiçbir kullanıcı verisini kullanmayacağını belirtti. Şirket konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Herkesin mahremiyet hakkına sahip olduğuna ve teknolojik platformların buna saygı duyması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Söz konusu içeriklerdeki harici bağlantıların engelleneceği ifade edildi. Sponsorlu içerik, yer aldığı kanalın konusu ile alakalı olacak. Böylece kanalın konusu ile alakasız reklam içeriklerin gösterilmesinin önüne geçilecek.

Sponsorlu mesajların şu anda test aşamasında olduğu belirtildi. Reklam içeren mesajların çok yakında tüm kullanıcılar için sunulması bekleniyor.

Popüler anlık mesajlaşma hizmetindeki kanallarda reklam görünmeye başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Telegram İndirme Sayısı 1 Milyarı Aştı

2013 yılının sonlarına doğru hizmete sunulan anlık mesajlaşma hizmeti Telegram, WhatsApp Messenger'ın uzun süre boyunca servis dışı kaldığı gün yaklaşık olarak 70 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Telegram'ın indirme sayısı Google Play Store isimli Android uygulama mağazasında 1 milyarı aştı. Telegram her ne kadar dünya genelinde 1 milyar indirme sayısını aşmış olsa da bu durum, platformun 1 milyardan fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıldığı anlamına gelmiyor.