Telegram, Kendi Kripto Parasını Geliştirmeye Başladı

Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında yer alan Telegram, kendi kripto parasını geliştirme kararı aldı. Telegram'ın Gram ismini verdiği kripto para birimi çok konuşulacak gibi gözüküyor.

Facebook'un geçtiğimiz aylarda Libra isimli kripto para birimini tanıtmasının ardından Telegram da kendi kripto para birimi için çalışmalarına başladı. Gram isimli kripto para biriminin Bitcoin'e benzer bir yapıda işlem göreceği söylenmekte.

Telegram'ın kendi kripto para birimini 31 Ekim'de piyasaya süreceği bilgisi bulunmakta. Telegram, Gram isimli dijital cüzdanlarını 200 milyon ile 300 milyon arasında kullanıcıya sunacak.

Hatırlarsınız ki Facebook, Libra’nın görece sabit değerli bir kripto para birimi olmasını ve özellikle internet ve sosyal medya platformları üzerinde alışverişlerde yoğun biçimde kullanılmasını hedeflediğini açıklamıştı.

Telegram'ın kendi kripto para birimi Gram'ın sabit değerli bir kripto para birimi olup olmayacağı bilinmiyor. Telegram'ın gelecek aylarda kendi kripto para Gram hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Yaklaşık 2 ay sonra resmi olarak tanıtılması beklenen Gram isimli kripto para birimi hakkında gelen söylentiler şimdilik bu kadar. Telegram'ın kendi kripto para birimi hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!