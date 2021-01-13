Telegram Kullanıcı Sayısı Rekoru Kırdı: Kaç Kişi Kullanıyor?

Telegram kullanıcı sayısı belli oldu. Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında yer alan Telegram, kullanıcı sayısı rekoru kırdı. Telegram kaç milyon kullanıcıya sahip? Gelin hep beraber açıklanan bilgilere göz atalım.

Telegram Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Telegram tarafından yapılan açıklamaya göre, Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Son 72 saat içinde, 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram'a katıldı.

Telegram açıklamasının devamında "Teşekkür ederiz! Bu dönüm noktası, arkadaşlarını Telegram’a davet eden sizin gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi. Son birkaç gün içinde katılan kişileriniz varsa, onları Telegram'ın hareketli çıkartma veya görüntülü mesaj gibi benzersiz özelliklerinden birini kullanarak karşılayabilirsiniz" dedi.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinden dolayı kullanıcılar rakip uygulamalara geçiş yapmaya başladı. Telegram da en çok kullanıcı kazanan uygulamalardan bir tanesi oldu. Telegram'a her geçen saniye binlerce yeni kullanıcı katılmaya devam ediyor.

Sizler Telegram'ın kullanıcı sayısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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Telegram Güvenli Mi?

WhatsApp güvenlik sözleşmesi sonrasında kullanıcılar rakip uygulamaları cihazlarına indirmeye başladı. Telegram uygulaması da en çok indirilen uygulamalar arasında kendine yer buldu. Peki Telegram ne kadar güvenli?

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz günlerde yayınladığı blog gönderisinde Facebook'u kullanıcı tabanına saygı göstermemesi nedeniyle eleştirdi. Kurucu ayrıca Telegram hakkındaki sık sorulan sorulara da yanıt verdi.

Pavel Durov, Telegram'ın WhatsApp için büyük bir rakip haline geldiğinden bahsediyor. Ayrıca Facebook'u "gizli pazarlama" yapmakla suçluyor: "Wikipedia editörleri son zamanlarda WhatsApp Wikipedia makalesine önyargılı bilgiler ekleyen çok sayıda ücretli botu açığa çıkardı."

"Telegram, hem iOS hem de Android için doğrulanabilir yapılara sahip dünyadaki tek mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'daki her sohbet tanıtım gününden bu yana şifrelenmiştir. Uçtan uca sohbetlerinizi bulut depolama olarak saklıyoruz. WhatsApp ise kodlarını kasıtlı olarak gizliyor, bu da şifreleme ve gizlilikleri doğrulamayı imkansız hale getiriyor." diyen Pavel DurovTelegram'ın pazarlamaya para harcamadığını belirtmekte.

Telegram uygulamasını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.