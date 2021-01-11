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Telegram Kurucusu: Android'e Geçin

Telegram kurucusu Pavel Durov, iOS işletim sistemi ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Bu açıklama çok konuşulur.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Telegram kurucusu Pavel Durov, iOS işletim sistemi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Durov, Android işletim sistemine geçiş yapılması çağrısında bulundu. Peki ama neden? Pavel Durov neden iOS kullanmayın diyor? Detaylar haberimizde.

Telegram Kurucusu Android İşletim Sistemini Öneriyor

Sputnik'in aktardığı habere göre, Telegram kurucusu Pavel Durov yaptığı açıklamada "Apple ve Google, özgürlük açısından Twitter’dan çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Apple bu iki siteden daha tehlikeli, zira uygulamalara erişiminizi tamamen engelleyebilir" dedi ve Android’e geçmenin birçok kullanıcının haberleşme özgürlüğünü koruması yönünde bir adım olacağını belirtti.

ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin kullandığı Parler uygulamasının Apple ve Google tarafından engellenmesi sonrasında Telegram kurucusu tarafından yapılan açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Siz bu açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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Telegram Ne Kadar Güvenli?

WhatsApp güvenlik sözleşmesi sonrasında kullanıcılar rakip uygulamaları cihazlarına indirmeye başladı. Telegram uygulaması da en çok indirilen uygulamalar arasında kendine yer buldu. Peki Telegram ne kadar güvenli?

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz günlerde yayınladığı blog gönderisinde Facebook'u kullanıcı tabanına saygı göstermemesi nedeniyle eleştirdi. Kurucu ayrıca Telegram hakkındaki sık sorulan sorulara da yanıt verdi.

Pavel Durov, Telegram'ın 500 milyon kullanıcıya yaklaştığını ve WhatsApp için büyük bir rakip haline geldiğinden bahsediyor. Ayrıca Facebook'u "gizli pazarlama" yapmakla suçluyor: "Wikipedia editörleri son zamanlarda WhatsApp Wikipedia makalesine önyargılı bilgiler ekleyen çok sayıda ücretli botu açığa çıkardı."

Telegram Güvenli mi? Telegram'a Geçmeli misiniz? YAZILIM Telegram Güvenli mi? Telegram'a Geçmeli misiniz?

"Telegram, hem iOS hem de Android için doğrulanabilir yapılara sahip dünyadaki tek mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'daki her sohbet tanıtım gününden bu yana şifrelenmiştir. Uçtan uca sohbetlerinizi bulut depolama olarak saklıyoruz. WhatsApp ise kodlarını kasıtlı olarak gizliyor, bu da şifreleme ve gizlilikleri doğrulamayı imkansız hale getiriyor." diyen Pavel DurovTelegram'ın pazarlamaya para harcamadığını belirtmekte.

Telegram uygulamasını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.

Ayrıca WhatsApp alternatiflerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

WhatsApp Alternatifleri - En İyi Uygulamalar

Telegram Messenger Telegram Messenger
Telegram Messenger Telegram Messenger, Android platformu üzerinde kullanabileceğiniz hızlı, güvenilir ve ücretsiz mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. ÜCRETSİZ
Signal Signal
Signal Android için geliştirilen mesajlaşma uygulaması Signal, kullanıcılarına sunduğu güvenli mesajlaşma seçenekleri ile uzun süredir kullanılıyor. ÜCRETSİZ
BiP APK BiP APK
BiP APK WhatsApp'a yerli alternatif Turkcell BiP, Google Play'den yüklenebilir. Ücretsiz mesajlaşma ve kaliteli görüntülü arama BiP Android uygulamasında. ÜCRETSİZ
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK)
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK), Facebook arkadaşlarınızla çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
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Tango Tango
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WhatsApp sözleşmesini kabul ettiniz mi? Etmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!

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