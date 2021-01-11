Telegram Kurucusu: Android'e Geçin

Telegram kurucusu Pavel Durov, iOS işletim sistemi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Durov, Android işletim sistemine geçiş yapılması çağrısında bulundu. Peki ama neden? Pavel Durov neden iOS kullanmayın diyor? Detaylar haberimizde.

Telegram Kurucusu Android İşletim Sistemini Öneriyor

Sputnik'in aktardığı habere göre, Telegram kurucusu Pavel Durov yaptığı açıklamada "Apple ve Google, özgürlük açısından Twitter’dan çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Apple bu iki siteden daha tehlikeli, zira uygulamalara erişiminizi tamamen engelleyebilir" dedi ve Android’e geçmenin birçok kullanıcının haberleşme özgürlüğünü koruması yönünde bir adım olacağını belirtti.

ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin kullandığı Parler uygulamasının Apple ve Google tarafından engellenmesi sonrasında Telegram kurucusu tarafından yapılan açıklama sosyal medyada gündem oldu.

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Telegram Ne Kadar Güvenli?

WhatsApp güvenlik sözleşmesi sonrasında kullanıcılar rakip uygulamaları cihazlarına indirmeye başladı. Telegram uygulaması da en çok indirilen uygulamalar arasında kendine yer buldu. Peki Telegram ne kadar güvenli?

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz günlerde yayınladığı blog gönderisinde Facebook'u kullanıcı tabanına saygı göstermemesi nedeniyle eleştirdi. Kurucu ayrıca Telegram hakkındaki sık sorulan sorulara da yanıt verdi.

Pavel Durov, Telegram'ın 500 milyon kullanıcıya yaklaştığını ve WhatsApp için büyük bir rakip haline geldiğinden bahsediyor. Ayrıca Facebook'u "gizli pazarlama" yapmakla suçluyor: "Wikipedia editörleri son zamanlarda WhatsApp Wikipedia makalesine önyargılı bilgiler ekleyen çok sayıda ücretli botu açığa çıkardı."

"Telegram, hem iOS hem de Android için doğrulanabilir yapılara sahip dünyadaki tek mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'daki her sohbet tanıtım gününden bu yana şifrelenmiştir. Uçtan uca sohbetlerinizi bulut depolama olarak saklıyoruz. WhatsApp ise kodlarını kasıtlı olarak gizliyor, bu da şifreleme ve gizlilikleri doğrulamayı imkansız hale getiriyor." diyen Pavel DurovTelegram'ın pazarlamaya para harcamadığını belirtmekte.

Telegram uygulamasını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.

Ayrıca WhatsApp alternatiflerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

WhatsApp Alternatifleri - En İyi Uygulamalar

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