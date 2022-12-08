Telegram'a Muhteşem Özellikler Geldi

Telegram, ilk defa ortaya çıktığı günden beri şifreli ve güvenli haberleşme isteyen kullanıcıların ilk tercihlerinden biri olmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıllarda Whatsapp ve iMessage gibi uygulamalarda yaşanan güvensizlik problemi, birçok kullanıcıyı Telegram'a yöneltmişti.

Artan ilgiyi karşılamak adına yeni özellikler üzerinde çalışan firma, her geçen gün bu özellikleri aktif hale getirerek kullanıcılarını mutlu ediyor. Yakın zamanda yapılan büyük güncellemenin içeriği ise bir hayli ilgi çekici.

Telegram Yeni Özellikleri

SIM Kart Olmadan Kayıt Olunabilecek

Tüm Sohbeti Silme İmkanı

Geçici QR Kodu ile Telefon Numarası Olmadan Ekleme

via GIPHY

SIM Kart Olmadan Kayıt Olunabilecek

Telegram yeni özellikleri içerisinde en dikkat çekenlerden biri SIM Kart gereksiniminin tamamen ortadan kalkması olarak görülüyor.

Tam gizlilik ve erişilebilirlik vadeden uygulamanın yeni geliştirmeleri kapsamında kullanıcılar, Fragment platformuna kayıtlı, blok zincir destekli şekilde şifrelenen SIM Kart verileri sayesinde yalnızca telefon numaralarını girerek uygulamaya erişebilecek.

via GIPHY

Tüm Sohbeti Silme İmkanı

Telegram, sıklıkla sağladığı güvenlik ve gizlilik imkanlarıyla öne çıkıyor. 2013 yılından beri kendi kendini yokeden mesaj sistemini kullanan Telegram, yakın zamanda iki taraftan da tüm sohbeti silme özelliğini aktif hale getirdi.

Kullanıcılar istedikleri takdirde belirli bir zaman aralığındaki tüm mesajları otomatik olarak kaldırılıyor.

via GIPHY

Geçici QR Kodu ile Telefon Numarası Olmadan Ekleme

Telegram'ın yeni güncellemeyle hizmete sunduğu geçici QR kodu ile ekleme, telefon numarası gizliliğine önem veren kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak gibi duruyor. Uygulama, Telegram'dan birini eklemek istediğiniz ancak numaranızı paylaşmak istemediğiniz durumlar için size özel zamanlı bir QR kod oluşturuyor.

Bu durumda karşınızdaki kişi bu QR kodu okuturak sizi ekleyebiliyor ancak numaranızı göremiyor.

Yeni Telegram özelliklerini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.