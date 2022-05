Telegram'a Premium Abonelik Seçeneği Geliyor

Popüler mesajlaşma platformu Telegram, yakında kullanıcılar için premium bir abonelik planı sunabilir. Şu anda platform, mesaj gönderme ve alma, multimedya dosyalarını paylaşma, birden fazla platformda hesap kullanma veya bulutta sohbetleri ve medyayı yedekleme hizmetlerini sağlamak için kullanıcılarından herhangi bir ücret veya abonelik talep etmemekte ancak bilinen bir tersine mühendislik sistemi, Telegram premium planının kanıtını ortaya çıkardı ve görünüşe göre gelecekte bu sistem değişebilir.

Popüler mobil geliştirici ve tersine mühendis uzmanı Alessandro Paluzzi, 27 Mayıs 2022'de Twitter hesabı aracılığıyla bir ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsü, Telegram'ın yeni kullanıcılara gösterdiği açılış veya karşılama mesajını içeriyor. Ancak Telegram'ın şu anda gösterdiği mesajla, Telegram'ın kullanıcılar için premium bir plan üzerinde çalıştığını belirten ekran görüntüsünde bulunan mesaj arasında kayda değer bir fark var.

Small changes in #Telegram 👀



ℹ️ This screenshot is based on the new strings available on https://t.co/jIjnX8t5NQ https://t.co/xMNuySSIO6 pic.twitter.com/IwaaA3AQoY