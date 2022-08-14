Telegram Premium'a Yeni Emojiler Geliyor

En popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformlarından biri olan Telegram, dünya genelinde 550 milyondan fazla insan tarafından kullanılıyor. Rakiplerine karşı elini güçlendirmeye çalışan Rusya merkezli teknoloji şirketi yakın zamanda açıkladığı Premium hizmeti için yeni emojiler getirecek.

Yakın zamanda gelmesi planlanan güncelleme ile Premium kullanıcılarına geniş imkanlar sunmaya hazırlanan Telegram, emojiler konusunda diğer uygulamalarda rastlanmayan özelliklere sahip olacak.

Premium Üyelere Özel Emoji Paketleri

Premium hizmeti için geliştirmelere devam eden Telegram, kullanıcıların oldukça seveceği yeni emoji sistemini uygulamaya ekleyecek. Buna göre kullanıcıla özel animasyonlu emojilere sahip olabilecek. Tüm sohbet ve medya başlıklarında kullanılabilecek olan 500'den fazla Premium emoji içerek paketler yakın zamanda hizmete sokulacak. Ayrıca özel emojilere erişimi kolaylaştırmak için uygulamaya arama sekmesi de eklenecek.

Haziran ayında yapılacak güncellemeyle yeni Telegram emojilerinin uygulamada yerini alması bekleniyor. Premium kullanıcı sayısını artırmak isteyen Telegram'ın yakın zamanda yeni özellikleri de kullanıma sunacağı düşünülüyor.