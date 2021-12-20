Telegram Spoiler Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Telegram spoiler gizleme özelliği geliştiriyor. Reddit üzerinden paylaşılan bir video, anlık mesajlaşma platformunun kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Telegram Spoiler Gizleme Özelliği Nedir, Ne Zaman Gelecek?

Yeni bir film ya da dizi çıktığında anlık mesajlaşma platformlarının gruplarında sık sık spoiler'a maruz kalınabiliyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde çıkan Spider-Man: No Way Home filmini izleyen kişiler, internette film ile ilgili önemli bilgileri paylaşıyor. Bu durum, filmi izlemeyen kişilerin seyir keyfini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor.

Telegram, çok uzun bir süredir oldukça büyük bir problem olan spoiler'ın önüne geçmek için kollarını sıvadı. Reddit üzerinden spoiler gizleme özelliğinin geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi ve yeni özelliğe ilişkin bir video paylaşıldı.

Paylaşılan videoya göre Telegram kanalındaki diğer insanların görmesini istemediğiniz kelimeleri gizleyebileceksiniz. Bu işlem için söz konusu kelimeleri seçmeniz gerekecek. Seçme işlemini gerçekleştirdikten sonra ekranda birtakım seçenekler çıkacak. Bu seçenekler arasında yer alan "Spoiler"ı seçmeniz gerekecek.

Gönderilen mesaj, hareketli piksel animasyonu şeklinde görünecek. Diğer insanlar, görebilmek için mesajın üzerine dokunması gerekecek. Böylelikle mesajın spoiler içerdiği belirtilebilecek ve kanalda yer alan diğer kişilerin spoiler'a maruz kalmasının önüne geçilecek.

Spoiler içerdiğinden ötürü gizlenerek gönderilen mesajda bir göz simgesinin dışında spoiler uyarısı yer almıyor. Elbette popüler anlık mesajlaşma hizmeti, özelliği tüm kullanıcıların kullanımına sunmadan önce böyle bir uyarı ekleyebilir.

Reddit üzerinden paylaşılan videoya göre yeni özellik yalnızca metin mesajlarını destekleyecek fakat platform, ilerleyen zamanlarda spoiler içeren fotoğraf ve videoların da gizlenmesine olanak tanıyabilir.

Yayımlanan videoda yeni özelliği yalnızca bir Telegram kanalında görüyoruz. Dolayısıyla yeni özellik, ilk etapta özel ve grup sohbetlere gelmeyebilir. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yeni özelliğin Android ve iOS dahil olmak üzere tüm platformlara gelmesi bekleniyor.

Yeni özelliğin ne zaman geleceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü spoiler gizleme özelliğinin ne zaman kullanıcıların kullanımına sunacağı henüz bilinmiyor. Özellik, test süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra anlık mesajlaşma platformuna eklenecektir.

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