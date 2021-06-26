Telegram Toplu Görüntülü Konuşma Özelliği Aldı

Telegram toplu görüntülü konuşma özelliğine nihayet kavuştu. Kullanıcıların bir mesajlaşma uygulamasından alabileceği maksimum verimi almasına yardımcı olacak özelliklerle donatılan görüntülü grup görüşmeleri ayrıca tablet, masaüstü ve diğer birçok cihaz kullanıcısı ile eş zamanlı görüşme olanağı sunuyor.

Telegram Toplu Görüntülü Konuşma Neler Sunuyor?

Son günlerde dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri haline gelen Telegram bu sefer kullanıcıların karşısına oldukça yenilikçi bir anlayışla çıktı. Yeni özellik, kullanıcıların en çok beklediği özelliklerin başında geliyordu ama görünüşe bakılacak olursa bekleyiş sona erdi.

Telegram'e gelen görüntülü grup görüşmelerinin kullanıcılara neler sunduğunu şu maddelerden öğrenebilirsiniz:

Sesli sohbetler artık bir dokunuşla (veya tıklamayla) görüntülü sohbete dönüştürülebiliyor. Görüntünüzü açmak için kamera simgesine dokunmanız yetiyor.

Görüntülü sohbet sırasında birini ekrana sığdırmak için o kişinin görüntüsüne dokunabilirsiniz. Bu, o kişinin görüntüsünü öne çıkarırken diğerlerinin de görüntüsünü aşağıda sabitler.

Sesli sohbete katılan ilk 30 kişi, görüntülü görüşme özelliğini ücretsiz olarak kullanabilir. Bu 30 kişinin dışında kalanlar ise sesli konuşmayı sürdürebilir. Sesli konuşmada herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Görüntülü görüşme sırasında hem kendi görüntünüzün ekranda kalmasını hem de ekranınızın katılımcılara gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu özellikle sunum yapması gereken kişilere çok faydalı olabilir. Telegram'da ekran paylaşmak için sağ üst köşede yer alan üç noktanın üzerine tıklayabilir ve menüden ekran paylaşmayı seçebilirsiniz.

Katılımcıların sesini daha canlı ve keskin hale getirmek istediklerini belirten Telegram, gürültü azaltma özelliğini iyileştirdiğini açıkladı.

Tablet ve bilgisayarlarda ekranda daha fazla katılımcı yer alıyor. Görüntüler ayrıca katılımcıların istediği gibi sıralanabiliyor.

Telegram'ın son güncellemesi ile kullanıma sunulan tek özellik bununla sınırlı değil. Telegram'a bu özelliğin dışında hareketli arka planlar da geldi. Bu renkli, canlı ve birbirinden güzel arka planlar algoritmik olarak oluşturuluyor ve her mesaj gönderildiğinde değişime uğruyor. Arka planda çok büyük değişiklik olmasa da en azından çarpıcı bir farklılığın oluştuğu söylenebilir.

Mesajlaşma uygulaması, hareketli arka plandan hoşlanmayacak olan kullanıcılarına da yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik, tahmin edebileceğiniz üzere kendi arka planınızı oluşturmanıza olanak tanıyor.