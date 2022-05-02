Telegram Ücretli Abonelik Planı Üzerinde Çalışıyor

Telegram, ücretli abonelik planı sunmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma hizmetinin ücretli sürümüne ilişkin oldukça önemli bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre uygulama, kullanıcılardan para kazanmaya hazırlanıyor.

Telegram Ücretli Abonelik Seçeneği ile Neler Sunacak?

İlk olarak 2013 yılında kullanıma sunulan Telegram, günümüzde dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmet, geçtiğimiz yıl içerisinde Telegram'da oluşturulan kanallar için reklamlar test etmeye başlamıştı. Telegram, kanallarda reklam gösterme hamlesinin ardından yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Popüler anlık mesajlaşma platformunda yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, dünyanın dört bir noktasında çok sayıda kişi tarafından kullanılan hizmetin ücretli abonelik sistemi üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkardı.

Telegram Beta isimli kanalda yer alan bazı kullanıcılar, iOS uygulamasının 8.7.2 beta sürümünde Telegram Premium isimli bir abonelik sistemini keşfetti. Söz konusu beta sürümde Telegram Premium sürüme özel olarak belirlenmiş çeşitli çıkartmalar ve emoji tepkileri yer alıyor.

Söz konusu çıkartmaları ve emoji tepkilerini seçen kullanıcılardan hizmete abone olması istenecek. Ücretsiz sürüme sahip olan kullanıcılar, bir sohbet penceresinde gönderilen premium çıkartmaları göremeyecek. Söz konusu çıkartmaların görünebilmesi için abone olunması gerektiğine dair bir uyarı mesajı çıkacak.

Çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek olan premium sürüm ile ilgili şu anda detaylı bir bilgi mevcut değil. Dolayısıyla premium sürüme sahip olan kişilerin çıkartma ve emoji tepkilerinin yanı sıra daha birçok avantaja da sahip olup olmayacağı bilinmiyor.

Telegram premium versiyonunun ne kadar bir ücrete sahip olacağı da henüz belli değil. Abonelik planı, yüksek fiyatlı olması durumunda istenen ölçüde talep görmeyebilir ancak düşük ücret karşılığında çeşitli avantajlar sunması halinde çoğu kullanıcı tarafından tercih edilebilir.

Özellikle güvenlik ve gizlilik konularında ön plana çıkan anlık mesajlaşma hizmeti, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla ücretli abonelik planının ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen alık mesajlaşma platformunun ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.