Telegram, Ücretli Paylaşım Özelliğini iOS'tan Kaldırıyor

Telegram, Apple'ın App Store talimatları sebebiyle iOS sürümünde ücret karşılığı görüntülenen paylaşımlara izin vermeyecek.

Uygulamanın CEO'su Pavel Durov, üçüncü taraf ödeme yöntemleri ve bağış botları ile kullanıcıların kanallarındaki belirli içerikleri parayla satabildiğini dile getirdi. Bu satılan içerikler Apple'ın kendisine %30'luk komisyon ödenmesi yapılmasından da mutlu olmadığını ekledi.

Telegram ve Apple Arasındaki Gerginlik

Apple, uygulamanın üçüncü taraf ödeme yapmasına izin vermiyor, bu sebeple geliştiricilerin şirkete %30 oranında komisyon ödemesi gerekiyor. 9to5Mac'in haberine göre ilk aşamada Telegram'ın ''ücretli paylaşımlar'' özelliğinin test edildiği düşünülüyordu ancak yapılan açıklama sonrasında durumun test olmadığı belirtildi.

Durov, konuya dair şu açıklamaları yaptı:

“Bu trilyon dolarlık bir tekelin pazardaki hakimiyetini nasıl kötüye kullandığının başka bir örneği. Umarım Avrupa Birliği’ndeki, Hindistan’daki ve diğer yerlerdeki düzenleyici kurumlar, Apple’ın standart katma değer vergilerinden daha yüksek bir oranla girişimcilerin hayallerini yok etmelerine dur diyecektir.”

Apple ile Durov'un daha önce de karşı karşıya geldiği biliniyor. Ağustos ayında Telegram iOS sürümüne güncellemenin gecikmesi sonucunda Apple sorumlu tutulmuştu. Problemin ise uygulamanın Telemoji özelliğinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.