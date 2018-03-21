Telegram ve Rus Hükümeti Arasındaki Savaş Büyüyor

Rusya ve Telegram arasındaki savaş günden güne büyüyor. Anlık mesajlaşma platformu, Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) kullanıcı verilerine erişmek istemesi üzerine açtığı itiraz davasını kaybetti.

Sovyetler Birliği döneminde faaliyet gösteren istihbarat teşkilatı KGB’nin halefi olan FSB, geçtiğimiz yıl Telegram’dan kullanıcıların konuşma geçmişlerini teslim etmesini istemişti. Rusya, talebin ulusal güvenlik adına olduğunu söyleyerek, uygulamanın terör saldırılarını planlamak için kullanıldığını iddia etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2016 yılında imzaladığı kararname ile, ülkede faaliyet gösteren mesajlaşma uygulamalarının ulusal güvenlik adına hükümetle işbirliği yapmasını ön gören bir yasayı yürürlüğe sokmuştu.

Kullanıcıların kimlik bilgisini ve konuşma geçmişini isteyen Moskova hükümetini reddeden Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir veri paylaşımında bulunmayacaklarını ifade etmişti.

Telegram Rusya’da Yasaklanabilir

Konuyla ilgili Rusya Yüksek Mahkemesi’ne itirazda bulunan Telegram davayı kaybetti. Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan uygulama, Rus yasalarına uymadığı takdirde 15 gün içinde Rusya’da yasaklanabilir.

Durov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Telegram, kapatılmasına yönelik tehditlere rağmen gizlilik politikasını korumaya devam edecektir. Telegram özgürlük ve gizlilik haklarını savunacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Telegram’ın davanın peşini bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Popüler uygulama, bir kez daha Yüksek Mahkemenin kararına itiraz etmeyi planlıyor. Dolayısıyla sürecin henüz tamamlanmadığını söyleyebiliriz.

Bakalım Rusya ve Telegram arasındaki bu savaş nasıl sonuçlanacak?