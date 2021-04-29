Telegram Video Konferans Özelliği Alıyor!

Telegram video konferans desteğine sahip olacak. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi olan Telegram'ın yeni özelliği hakkında bazı detaylar paylaşıldı. Görünüşe göre popüler mesajlaşma uygulaması, Zoom'a rakip olacak.

Telegram Video Konferans Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde aylık 400 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Telegram, özellikle WhatsApp Messenger'ın gizlilik sözleşmesini yenilediğini duyurması ile birlikte çok popüler hale geldi. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Gizlilik ve güvenlik konularında ön plana çıkan mesajlaşma uygulaması Telegram, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Telegram Kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma hizmeti üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte yeni özelliği duyurdu.

Popüler anlık mesajlaşma platformuna video konferans özelliğinin geleceğini açıklayan Durov, yeni özellik hakkında bazı bilgiler ile bir video paylaştı. Aktarılan bilgilere göre platform üzerinden birden fazla kişi ile görüntülü konuşurken ekran paylaşımı yapılabilecek. Böylece kullanıcılar görüntülü iletişim kurarken ekranını diğer kullanıcılara yansıtabilecek. Bu, özellikle toplantılarda oldukça kullanışlı olacaktır.

Video konferans özelliği şifreleme desteğine sahip olacak. Böylece güvenli bir şekilde iletişim kurabileceksiniz. Durov, yeni özelliğin gürültü giderme desteğine de sahip olacağını ifade etti. Bu, iletişim esnasında arka planda yer alan seslerin azaltılmasına olanak sağlayacak. Telegram Kurucusu Pavel Durov tarafından aktarılan bilgilere göre platform, bir video konferans uygulamasında olması gereken tüm araçlara sahip olacak.

Durov, yeni özelliğe ait bir video paylaştı. 17 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Paylaşılan videoya göre platformun video konferans özelliği, çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Ekranın alt kısmında mikrofonu devre dışı bırakma, kamerayı kapatma ve görüntüyü sonlandırma olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor.

Akıllı telefon dikey konumdayken yalnızca bir kişinin görüntüsü yer alırken yatay konumda diğer kullanıcıların da görüntüleri ekrana yansıyor. Görünüşe göre başarılı anlık mesajlaşma platformu üzerinden görüntülü görüşmeler çok pratik bir şekilde gerçekleşecek. Yeni özellik mayıs ayında kullanıma sunulacak.