Telegram, WhatsApp ile Dalga Geçti

Geçtiğimiz günlerde 100 MB boyutundaki dosya aktarımına imkan sunması nedeniyle Twitter'da övünen WhatsApp, Telegram tarafından dalga konusu oldu.

E-posta yoluyla göndermeye üşendiğiniz dosyaları WhatsApp üzerinden de gönderebileceğinize ve bunun için 100 MB'a kadar dosya aktarım limitinin bulunduğunu belirten bir tweet atan şirket, 16 MB'dan yükselen sınırla övündü. 100 MB özellikle önceki 16 MB'lık sınıra göre oldukça büyük gözükse de, modern dosya boyutlarının sürekli olarak büyüdüğünü göz önüne almamız gerekiyor.

Özellikle yüksek çözünürlüklü fotoğrafların ve 4K videoların kullanıcılar arasında bu denli yaygınlaştığı bir dönemde WhatsApp'ın attığı tweet, Telegram tarafından alaylı bir şekilde cevaplandı.

WhatsApp'ın nispeten düşük bir veri aktarım limiti sunması, en büyük rakiplerinden birisinin de bu durumla dalga geçebilmesi için uygun bir ortam sundu. "Bir mesaj göndermeniz gerekiyor, ancak dosya boyutu diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Bunun yerine 1,5 GB'a kadar dosya gönderebileceğiniz Telegram'ı kullanmayı deneyin." şeklinde bir tweet atan şirket, aradaki büyük farkı da vurguladı.

Bu açıdan baktığımızda karşılaştırmalı olarak aradaki farkın 15 kat olduğunu gördüğümüz için, Telegram'ın bu konuda haklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yazı yazılırken WhatsApp'ın tweetinde yaklaşık 700 beğeni bulunurken, WhatsApp'a cevap veren Telegram'ın tweetinde ise 1,200 beğeni bulunuyor.

Bu duruma karşı WhatsApp'ın dosya aktarım limitlerinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı bilinmiyor.