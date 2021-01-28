Telegram, WhatsApp Sohbetlerini İçe Aktarma Özelliği Aldı

Telegram, WhatsApp sohbetlerini içe aktarma özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu, WhatsApp Messenger’dan başka bir anlık mesajlaşma uygulamasına geçmek isteyen internet kullanıcılarının sohbet geçmişleri hakkında artık endişe duymasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Bu özellik şimdilik iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor, Android kullanıcılarının hizmetine henüz sunulmadı.

WhatsApp Sohbetlerini İçe Aktarma Ne Zaman Android'e Gelecek?

Telegram, dünyanın en büyük topluluğuna ev sahipliği yapan anlık mesajlaşma uygulamasından taşınmak istemesine rağmen sohbet geçmişini kaybetmekten endişelenen internet kullanıcıları için yeni bir büyük özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle beraber WhatsApp’tan Telegram’a taşınmak isteyen kişilerin sohbet geçmişini kaybetmek gibi bir sorun hakkında düşünmesine gerek kalmıyor.

Telegram’ın güncelleme notlarına göre sohbet geçmişini içe aktarma desteği yalnızca WhatsApp ile sınırlı değil. WhatsApp’ın yanında Line ve KakaoTalk’taki sohbet geçmişlerini de yalnızca bir veya iki dokunuşla içe aktarmanız mümkün hale geldi ve özelliği henüz kullanamayan kişilere de yakın bir zamanda gelecek.

Telegram ile iletişime geçen The Verge, WhatsApp sohbet geçmişinizi aktaracağınız kişilerin Telegram kullanıcısı olması durumunda onlarla konuşmaya aynı sohbetten devam edebileceği bilgisini aldı. Bu özelliğin Telegram’a eklenmesi, anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcı sayısında önemli miktarda bir artışın meydana gelmesinden ve göç trafiğini oluşturanların WhatsApp kullanıcısı olmasından kaynaklanıyor.

Yakın bir zamanda WhatsApp kullanıcılarına gösterilmeye başlanan WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrasında Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerdeki WhatsApp kullanıcıları, WhatsApp’a alternatif anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı. WhatsApp’tan Telegram’a geçmek isteyen kullanıcılar ise sohbet geçmişlerini aktaramama sorunu ile karşılaştı. WhatsApp’ta yer alan sohbetlerin yedeğini almak mümkün olsa da bu yedekler yalnızca WhatsApp sınırlarında kullanılabiliyor; Telegram, Whatsapp sohbet geçmişinizi aktarmanıza izin vermiyordu.

Telegram’ın aldığı son özellikle birlikte iOS işletim sistemli akıllı telefona sahip olan kişilerin WhatsApp sohbet geçmişinizi Telegram’a aktarması mümkün hale geldi. Bu özellik şimdilik Android işletim sistemli telefon kullanıcıları tarafından kullanılamıyor ancak Telegram’a eklenen son özelliğin yakın bir zamanda Android kullanıcılarıyla da buluşturulması bekleniyor. Özellik her Telegram kullanıcısının hizmetine açıldığında WhatsApp’tan Telegram’a taşınmak çok daha basit bir hale gelecektir.

WhatsApp, Signal ve Telegram uygulamalarından hangisini kullanacağınıza karar veremiyorsanız aşağıda yer alan bağlantıdan üç uygulamanın karşılaştırmasını inceleyebilir ve üç anlık mesajlaşma uygulaması arasından hangisini kullanmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.