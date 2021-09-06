Telegram, WhatsApp'ın Yeni Özelliğiyle Fena Dalga Geçti

Telegram, WhatsApp'ın yeni özelliğini alay konusu haline getirdi. WhatsApp'ın açıklamasına göre, telefonunuzu değiştirmek artık sohbet geçmişinizi kaybetmek anlamına gelmiyor. WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Samsung cihazlara taşıyabilirsiniz, ancak sadece Samsung modellerine.

WhatsApp sohbet taşıma özelliği, Telegram ve kullanıcıları arasında bir hayli alay konusu oldu. WhatsApp yeni özelliği resmi hesabında paylaşır paylaşmaz, kullanıcılar ya şikayet ederek ya da Telegram'ı gelişmiş özellikleri için alkışlayarak yorum bölümüne akın etti.

Telegram, WhatsApp'ın gönderisine paylaştığı yorumda, Telegram'ın yıllarca gerisinde olduğunu ima ederek, "Hangi yıldayız?" ifadesini içeren bir GIF paylaştı. Ancak gerçekten sohbet taşıma konusunda WhatsApp'ın Telegram'ın gerisinde kaldığını söylemek yanlış olmaz.

Telegram, WhatsApp'ın yeni özelliğiyle neden dalga geçti?

WhatsApp kullanıcıları, sohbetlerini iOS ve Android cihazlar arasında taşıyabilecek bir özellik bekleseler de, kullanıcıların çoğunluğu kullanıma sunulmasından memnun değil. İsterseniz en baştan başlayalım ve WhatsApp ile Telegram arasında neler olduğunu görelim:

Geçen ay WhatsApp, iOS kullanıcıları için sohbet taşıma özelliğini kullanıma sundu. Evet, yalnızca iOS kullanıcıları sohbetlerini Android platformuna taşıyabilir. Buraya kadar her şey güzel ama bu özellik sadece bazı Samsung cihazlarını destekliyor.

Bu yeni özellik, WhatsApp'ın bazı eleştirilere maruz kalmasına yol açtı. İlki, kullanıcıların çoğunluğunun Android'e değil iOS'a geçmek istemesidir. Başka bir deyişle, WhatsApp'tan gerçekten memnun olmayan çoğu kullanıcı iOS'taki sohbetlerini Android'den taşımayı bekliyordu.

Bir sonraki nokta ise Android'e geçmek isteyen kullanıcı grubu özellikle Samsung akıllı telefonları istemiyor. Yine de iki platform arasında sohbet geçişi zor olabilir, ancak çoğunluk için pek de yararlı bir gelişme gibi görünmüyor. Ancak WhatsApp daha önce mevcut özelliği diğer cihazlar için genişleteceğini ve yakında iOS'a getireceğini de belirtmişti.

WhatsApp'ın blog yazısında iPhone'dan Samsung'a sohbet geçmişi aktarma hakkında şu ifadeler kullanıldı: