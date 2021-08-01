Telegram Yeni Güncelleme Çıktı: Yeni Özellikler Geldi!

Telegram yeni güncelleme ile kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyan özellikleri kullanıma sundu. Güncellemeyle beraber anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden yapılan görüntülü grup sohbetleri artık 1000 kullanıcıya kadar destekliyor. Peki, platforma gelen diğer yeni özellikler neler? Yayımlanan yeni güncellemeye ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Telegram Yeni Güncelleme ile Çok Sayıda Özellik Sundu

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan Telegram isimli anlık mesajlaşma platformu, yeni bir güncelleme yayımlayarak yeni özellikleri kullanıma sundu. Peki, yayımlanan güncellemeyle popüler mesajlaşma uygulamasına hangi özellikler geldi? İşte platforma gelen önemli özellikler!

Görüntülü Grup Sohbetleri

Yeni güncelleme ile beraber artık görüntülü grup aramaları 1000 kişiye kadar destekleyecek. Aktarılan bilgilere göre bu sınır yakında daha da artacak. Yönetici olduğunuz herhangi bir grubun bilgi sayfası üzerinden görüntülü grup sohbeti gerçekleştirebilirsiniz.

Görüntülü Mesajlar

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilen görüntülü mesajlar artık daha yüksek çözünürlüğe sahip. Görüntülü mesajlara dokunarak videoyu büyütebilirsiniz. Buna ek olarak mesaja dokunarak videoyu ileri ve geri alabilirsiniz.

Video Oynatma Hızı

Telegram'a 0.5x, 1.5x ve 2x oynatma hızı desteği geldi. Yeni özellik sayesinde videoları hızlandırabilir ve yavaşlatabilirsiniz. Videonun hızını değiştirmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan hız seçeneğine dokunun.

Sesli Ekran Paylaşımı

Anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden ekran paylaşımı yaparken artık cihazınızdaki sesler de karşı tarafa gidecek.

Otomatik Mesaj Silme Özelliğine Yeni Seçenek

Platformdaki mesajların otomatik olarak silinmesi için 1 gün ve 1 hafta olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bu seçeneklere 1 ay sonra seçeneği eklendi.

Hassas Çizim

Yeni yayımlanan güncelleme, platform üzerinden göndereceğiniz görseller üzerinde hassas çizim yapabilmenize olanak sağlıyor.

Şifre Animasyonu

Uygulamaya yeni şifre animasyonu eklendi. Şifre ekleme arayüzünün eskisinden daha hızlı hale getirildiği belirtildi.

Android'de Mesaj Gönderme Animasyonu

Tıpkı emoji ve çıkartma animasyonları gibi metin mesajları için de animasyon eklendi.

iOS İçin Yeni Uygulama İçi Kamera

Telegram'ın iOS sürümünde 0.5x ve 2x dahil olmak üzere yeni yakınlaştırma ve uzaklaştırma seçenekleri eklendi.