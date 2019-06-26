Telegram Yeni Güncellemesiyle Yakınınızdaki Kişileri Gösterecek

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarının aksine en fazla gizlilik sağlayan platformlardan Telegram, 5.80 sürümü ile birlikte bazı değişiklikler yaratıyor. Hem Android hem iOS platformları için Telegram uygulamasının 5.80 güncellemesi herkese yayıldı. Bu yeni güncelleme ile birlikte, yanınızdaki kişileri çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. İşte haberimizin detayları.

Sosyal medya platformlarında kullanılabilen yakındaki kişiler özelliği, genellikle Tinder tarzı arkadaşlık sitelerinde kullanılıyor. Ancak Telegram bunu biraz daha farklı şekilde kullanacak. Telegram kullanıcıları, yakınındaki Telegram platformuna üye olan kişileri görebilecek. Ancak hiçbir şekilde telefon numarası gibi özellikler görünmeyecek.

Telegram yeni güncellemesi konum merkezli grup oluşturacak

Konum olarak birbirine çok yakın olan kişiler her ne kadar akıllı telefon kullanmayı istemeseler bile, Telegram üzerinden grup görüşmesi yapabilirler. Bunun daha çok özel konuların konuşulmasında kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Aynı sınıfta bulunan öğrenciler veya bir ofiste yer alan çalışanlar, konum odaklı olarak yer belirleyebilecekler.

Son olarak Telegram platformuna gelen bir diğer özellik, önizlemelerin değiştirilme imkanı. Bundan sonra cihazınıza gelen bildirimlerin önizlemelerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Telegram platformunun bu güncellemesi Siri desteği de kazandı.

Telegrama gelen bu yeni özelliklere bakıldığında, artık çok daha kullanışlı olacağını söyleyebiliriz. Peki sizce de Telegram keyifli bir kullanım sunuyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.