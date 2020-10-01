Telegram Yeni Özellikler Aldı! Grup Yöneticileri Anonim Olabiliyor

Telegram uygulamasına içerisinde bir dizi yeni özelliğin yer aldığı bir güncelleme geldi. Yeni gelen güncelleme ile beraber uygulamanın kullanıcıları aramaları filtreleme, anonim grup yöneticisi olma gibi bir dizi özellikten faydalanabiliyor. Peki, Telegram'ın uzun bir zamandan beri beklenen güncellemesi tam olarak neler sunuyor? İşte Telegram yeni özellikler ile ilgili tüm ayrıntılar!

Telegram Yeni Özellikler Neleri İçeriyor?

Telegram'ın resmi blogunda mesajlaşma uygulamasına yapılan son güncellemenin içerisinde yer alan özelliklerin bir arada toplandığı bir yazı yayımlandı. Telegram'ın resmi blogunda yayımlanan blog yazısının içerisinde uygulamanın aldığı özellikler ile ilgili bilgilere yer verildi. Peki, Telegram'ın Android sürümüne gelen son güncellemeyi alan kullanıcıları hangi özellikler bekliyor?

1. Arama Filtreleri

Telegram uygulamasının sohbet bölümüne Medya, Bağlantılar, Dosyalar, Müzikler, Sesler gibi bir dizi filtreleme seçeneği geldi. Kullanıcılar artık doğrudan medya ögelerini, bağlantıları ve benzerlerini aramak için bu sekmeleri kullanabiliyor. Kullanıcılar, Telegram uygulamasına gelen güncelleme ile birlikte belirli zaman dilimindeki konuşmaları görüntülemek için arama kutusuna "30 Eylül" yazmak yerine "Dün" yazması yeterli hale geldi. Belirli bir zaman diliminin dışında, kullanıcılar, belirli kelimenin geçtiği sohbetleri de arama kutusuna yazabilir.

2. Anonim Grup Yöneticileri

Telegram'da grup yöneticisi olan kişiler artık dilediği durumda ayarlar bölümünden kimliğini gizleme seçeneğini etkin hale getirebiliyor. Kimliğini gizlemiş olan yöneticilerin ismi grubun ismi ile değişiyor ve grup üyelerinden gizleniyor.

3. Kanal Yorumları

Telegram'ın son güncellemesi ile gelen başka bir özellik, "Kanal Yorumları" olarak adlandırılan yorum yapma özelliği oldu. Uygulamanın kullanıcıları, son güncelleme ile birlikte herhangi bir grupta atılan mesajlara istediği şekilde yorum yapabiliyor.

4. Yeni Animasyonlar ve İfadeler

Telegram son güncellemeyle beraber kullanıcılara daha çeşitli animasyon paketi sunmaya başladı. Mesajlaşma uygulamasına yeni gelen hareketli ifade ve animasyonlar, kullanıcılara duygularını karşı tarafa çok daha hızlı ve pratik bir şekilde belli etme imkanı sunuyor.