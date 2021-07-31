Telegram'a Gelecek Özellikler Beta Kullanıcılarına Sunuldu

Telegram'a gelecek özellikler, mesajlaşma uygulamasının son beta güncellemesi ile test edilmeye başlandı. Bu güncelleme ile test edilmeye başlanan özellikler arasında ekran paylaşma da yer alıyor.

Yakınlarda yayımlanacak bir güncelleme ile bütün Telegram kullanıcılarının aşağıdaki özelliklere kavuşması bekleniyor.

Telegram'a Gelecek Özellikler Nelerden Oluşuyor?

WhatsApp Messenger, son birkaç senedir bir numaralı mesajlaşma uygulaması olarak varlığını sürdürüyor. Uygulamanın aylık yaklaşık 2 milyar kullanıcısı var ve uygulamayı her gün çok daha fazla kişi kullanmaya başlıyor.

Bu uygulama çok daha büyük kullanıcı kitlesine sahip olsa da kullanıcılar arasında yaygınlaşan gizlilik endişesi WhatsApp kullanıcılarını alternatiflere yöneltti. WhatsApp Messenger'ın gizlilik sözleşmesini yayımlamasının ardından birçok kullanıcı Telegram'a geçti ve bu da Telegram'a rekabette önemli bir ilerleme kaydettirdi.

Telegram, beklenmedik gelişmelerin sonucunda kazandığı yeni kullanıcıları kaybetmemek, onlara yeni özellikler sağlamak için son bir yıldır çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uygulamanın son beta sürümünde de Telegram'a eklenecek yeni özellikler test ediliyor.

Telegram'a gelecek özellikler şu şekilde sıralanabilir:

1. Video Hızı Ayarlama

WhatsApp, geçen aylarda ses hızını ayarlama özelliği getirdi. Bu özellik, WhatsApp Messenger'a eklenen özellikten farklı olarak kullanıcıların seslerin değil videoların hızını ayarlamasına olanak sağlıyor. YouTube'un en sık kullanılan özelliklerinden biri olan bu özellik, Telegram'a da geliyor.

Kullanıcılara bu özellikle birlikte 5 farklı seçenek (çok yavaş, yavaş, normal, hızlı ve çok hızlı) sunuluyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde karşı tarafa gönderdiği ya da karşı taraftan teslim aldığı videoların oynatma hızını istediği gibi değiştirebilecek.

2. Ekran Paylaşımı

Telegram'ın en son yayımlanan beta sürümündeki ikinci özellik özellikle COVID-19 ile yaygın hale gelen bir özellik. Telegram'ın son beta güncellemesi, kullanıcıların bire bir görüşmelerde ekran paylaşmasına olanak sağlıyor.

3. Sohbet Geçmişini Temizleme

Son beta sürümünde artık 1 aydan daha eski olan sohbet geçmişleri temizleniyor.

4. Videoyu İzlemeye Devam Etme

Bu özellik, kullanıcı yukarı ve aşağı kaydırırken kısa videoları da izlemeye devam etmesini sağlıyor. Kullanıcı eğer bir videoyu izlerken sohbet geçmişini okumaya devam etmek isterse bunu gerçekleştirirken videoyu da izlemeye devam edebilecek.