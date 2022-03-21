Telegram'ın Brezilya'daki Yasağı Kaldırıldı

The New York Times'ın raporuna göre Brezilya Yüksek Mahkemesi Cuma günü mesajlaşma uygulaması Telegram'ı mahkeme kararlarına uymadığı için yasakladıktan sonra bugünse o yasağı geri kaldırdı.

Mahkeme, Telegram'ın ülkedeki yalan haberlerin gizlenmesine yardımcı olmak için paylaşılan içeriklerin kaldırılması ve yalan haber yaymakla suçlanan aktivist ve Bolsonaro destekçisi Allan dos Santos'a ait hesapların silinmesi de dâhil olmak üzere kararında birçok değişiklik yapması üzerine yasağı geri çekti.

Telegram, Brezilya Hükümetine Sözler Verdi

Ayrıca Telegram, yalan haber içeren gönderileri etiketleme ve yalnızca gerçek bilgilere sahip olan içerikleri tanıtma sözü verdi. NYT, çalışanlarının Brezilya'nın en popüler 100 kanalına da göz kulak olmasını sağlayacak. Platformda 1,1 milyondan fazla abonesi bulunan Telegram, şu anda polis belgelerini sızdırmakla suçlanan ve geçmişte yalan haber yaymakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro için tercih edilen bir iletişim kanalı hâline geldi.

Başkan Bolsonaro'nun rakibi olan Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, uygulamanın sadece iki gün süren yasağını emreden kişi olmuştu. Telegram CEO'su Pavel Durov'un açıkladığına göre şirket yanlış e-postayı kontrol ettikleri ve Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden gelen e-postaları göremedikleri için daha erken harekete geçemedi.

Brezilya'da ilerleyen günlerde Telegram yasağı ile ilgili spekülasyonlar bitecek gibi görünmüyor ancak firmanın gelecek günlerde belli başlı düzenlemelerde bulunması oldukça aşikâr.