Telegram'ın Yeni Güncellemesi Birçok Özelleştirmeyi Beraberinde Getiriyor

Telegram bariz bir şekilde WhatsApp'tan daha az popüler olsa da en iyi mesajlaşma uygulamalarından birinin arkasındaki ekip, neredeyse her ay yeni güncellemeler yayınlamak için sıkı bir çaba sarfediyor. En son güncelleme bugün küresel çapta yayına sunuldu ve kullanıcılara Telegram deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Telegram artık herhangi bir sesi mesaj uyarınız olarak ayarlayarak bildirim sesiniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlıyor. Bu, artık en sevdiğiniz müzikleri bildirim sesiniz olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Keza rastgele bir sesli mesaj bile bildirim sesi olarak kullanılabilir ve herhangi bir sohbete veya sohbet grubuna atanabilir. Tabii birkaç sınırlama var. Telegram, yalnızca 300 KB'ın altındaki ve 5 saniyeye kadar uzunluktaki ses dosyalarını ve sesli mesajları desteklediğini söylüyor. Bu tonlar platformlar arası çalışıyor böylece Android telefonunuza yüklemiş olsanız bile iPhone'unuzda dinleyebilirsiniz. Kendi bildirim sesinizi yaratmanın yanı sıra Telegram'ın Bildirim Sesleri kanalında bulunan seslerden herhangi birini de seçebilirsiniz.

Telegram'ın Yeni Güncellemesiyle Birlikte Mesajları Sessize Almak Daha Kolay

Güncellemeyle birlikte sessiz işlevi de çok daha kullanışlı hâle geldi. Telegram'ın en son güncellemesi, bir sohbeti ne kadar süreyle sessize almak istediğiniz konusunda size daha fazla seçenek sunuyor. Örneğin öğle yemeğinde rahatsız edilmek istemiyorsanız bildirimleri 30 dakika, tatil iznindeyseniz 2 ay boyunca sessize almayı seçebilirsiniz. Önceden sohbetleri yalnızca 8 saat veya 2 gün boyunca sessize alabiliyordunuz bu nedenle yeni seçenekler daha pratik. Özel sessize alma sürelerine, her sohbette görünen yeni ve sadeleştirilmiş bir menü aracılığıyla erişilebilir.

Ayrıca güncelleme 2 gün, 3 hafta, 4 ay ve daha fazlası gibi daha fazla otomatik silme zamanlayıcı artışı ekliyor. Bu özellik, mesajları herhangi bir zamanda otomatik olarak silmek için herhangi bir sohbette etkinleştirilebilir.

Peki siz Telegram'ın yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.