Televizyon 2020'de Tahtını İnternete Bırakacak

İnsanların başında saatlerini harcadığı televizyon 2020’de tahtını internete bırakabilir. Zenith’in beşincisini yayınladığı Medya Tüketimi Tahmini raporunun detayları haberimizde.

Televizyon yarım asrı aşkın bir süredir insanların başında en çok zaman geçirdiği şey. İnsanoğlu günde ortalama 170 dakikasını televizyon başında geçiriyor. Tabii ki bu oran sosyal sınıflar göz önüne alındığında yükselip azalabiliyor. Günlük medya kullanımı açısından tartışmasız bir numara olan televizyon tahtını çok yakında internete bırakacak ancak bu birden olmayacak. Tahminlere göre 2019’da her gün 167 dakika izlenen televizyon 2021’de günde 165 dakikaya kadar düşecek. Zenith’in bu sene beşincisini hazırladığı Medya Tüketimi Tahmini raporuna göre 2020 yılında televizyon yerini internete bırakacak ve insanlar mobil interneti kullanarak ortalama 800 saat harcayacak. Uyku ve duraklamayı katmazsak 33 güne eşdeğer. 2021 yılında mobil internette harcanan süre 930 saate çıkacak, bu da 39 güne denk geliyor.

Tüm evlerde olan ve ailenin tüm fertlerini başına toplayabilen tek alet olan televizyon yerini yakın zamanda tamamıyla internete bırakacak mı göreceğiz. Sosyalleşmek, gündemi takip etmek, alışveriş yapmak, müzik dinlemek, video izlemek vs için kullanılan internet yerini ne zaman televizyona bırakacak, insanlar televizyon izleme alışkanlığından ne zaman vazgeçecek tahmin etmek güç ancak birçok sektörde internetin önem kazandığını görüyoruz.