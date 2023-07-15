Telkoder Microsoft'u Mahkemeye Vermeye Hazırlanıyor

Türkiye’de faaliyet gösteren veri merkezlerinin sorunlarını çözmeye çalışan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (Telkoder) geçtiğimiz günlerde Avrupa’daki veri akış merkezlerinden sorumlu CISPE ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında Telkoder, teknoloji devi Microsoft’un Türkiye’deki bilgi işleme merkezlerine uygulamış olduğu politikayı eleştirdi. Microsoft, görevlendirdiği KPMG üzerinden Türkiye’deki veri merkezi işletmecilerinden müşterilerine dair ayrıntılı bilgiler talep ettiğini kullanıcı hakkı ihlali gerçekleştirdiğini belirtti.

Microsoft Veri İhlali Nedeniyle Eleştiriliyor

Avrupa’da yaşanan benzer sorunları yayınladığı raporda sunan CISPE, yaşanan ihlalin maliyet olarak da bir yansıması olduğunu belirtti. Profesör Jenny tarafından hazırlanan raporda Avrupalı şirketler üretmiş oldukları yazılım sistemini bulut altyapısında çalıştırabilmek için her yıl düzenli olarak Microsoft’a milyarlarca Avro vergi ödediğini söyledi.

Türkiye’den bu konu hakkında açıklama yapan Telkoder Başkanı Halil Nadir Teberci konuşmasında “Son yıllarda bulut altyapı hizmetleri alanında problemli lisans ücretleri ve bazı uygulamalar konusunda muhatabımız Microsoft’dan herhangi bir olumlu adım göremedik. İşin önemli noktalarından biri de aynı sorunların Avrupa genelinde de yaşanıyor olması ve konunun CISPE tarafından hukuki boyuta taşınmış olmasıdır.

Microsoft’un, ülkemiz koşullarını, sözleşmelerin rekabete uygunluğunu ve sektörün sürdürülebilirliği açısından elverişliliğini gözeten bir yaklaşım içinde olması bekleniyor. Ama geldiğimiz nokta pek ümit vermediği gibi ülkemiz için de ciddi bir toplumsal maliyet doğurmaya başladı. Biz de artık konuyu Avrupalı meslektaşlarımız gibi hukuki alana taşımaya hazırlanıyoruz.” dedi.