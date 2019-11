Tell Me Why, Dontnod Entertainment'ın Yeni Oyunu Olacak

Remember Me, Life is Strange serisi ve Vampyr oyunlarıyla tanıdığımız Dontnod Entertainment, yeni oyununu Inside Xbox yayını sırasında duyurdu. Geliştirici stüdyo halihazırda Twin Mirror isimli bir başka oyun üzerinde daha çalışıyor bildiğiniz üzere ama dün gece bunun yanına bir de Tell Me Why oyununun eklendiğini gösterdi.

PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Tell Me Why, 2020 yılının Yaz mevsiminde satışa sunulacak. Ayrıca Xbox Game Pass servisine de getirilecek.

Alaska eyaletindeki küçük bir kasabada geçecek olan yeni oyun, Tyler ve Alyson Ronan isimli transseksüel ikizlerin hikayesini anlatacak. Her iki karakter de yönetilebilir olacak ve aralarındaki özel bağı kullanarak geçirdikleri sıkıntılı çocukluk döneminden kalan hatıraları ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Bu süreçte de kilit olayların farklı hatıralarına göz atacak ve hangisinin daha gerçekçi olduğuna karar vereceksiniz. Verdiğiniz kararlar ise ikizlerin arasındaki bağın ne denli kuvvetli olduğunu gösterecek ve gelecek yaşamlarına etki edecek.

Dontnod Entertainment, Tell Me Why oyununun geliştirilme sürecinde hem Tyler Ronan karakterinin yapısını gerçekçi bir şekilde sunabilmek hem de çok boyutlu karakter sunumu için Microsoft ve LGBTQ medya avukatlık kuruluşu GLAAD ile ortak bir çalışma yürütüyormuş.

Tell Me Why üç bölümlük bir hikaye olacakmış. Ne var ki, oyunculardan yapılan geri dönüşleri göz önünde bulundurarak bu defa bölümler arasındaki boşlukların fazla olmayacağının sözü veriliyor.

Yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.