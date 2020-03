Tell Me Why'ın Bölümleri Arasında Fazla Boşluk Olmayacak

Başta Life is Strange serisi olmak üzere, The Awesome Adventures of Captain Spirit ve Vampyr ile tanınan Dontnod Entertainment stüdyosunun geliştirilme aşamasında olan oyunlarından bir tanesi de Tell Me Why. X019 sırasındaki Inside Xbox programında duyurulan bu oyun ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Üç bölüm halinde yayınlanacak olan Tell Me Why için yayınlama planlaması yapılmış ve bölümler arasında fazla boşluk olmayacakmış.

PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, bu yıl içerisinde satışa sunulacak. Xbox Game Pass abonelerinin de ilk günden erişim sağlayabilecekleri Tell Me Why, Alaska eyaletindeki küçük bir kasabada geçecek. Alyson ve Tyler Ronan isimli transseksüel ikizlerin hikayesini anlatılacak. Verilen ilk detaylarda, her iki karakterin de yönetilebilir olacağı ve aralarındaki özel bağı kullanarak geçirdikleri sıkıntılı çocukluk döneminden kalan hatıraları ortaya çıkarmaya çalışacağımız söylenmişti. Bu süreçte, kilit olayların farklı hatıralarına göz atacak ve hangisinin daha gerçekçi olduğuna karar vereceksiniz. Verdiğiniz kararlar ise ikizlerin arasındaki bağın ne denli kuvvetli olduğunu gösterecek ve gelecek yaşamlarına etki edecek.

Oyunun resmi sayfasında, Oyun Yönetmeni Florent Guillaume bir Soru-Cevap gerçekleştirdi. Bu esnada, bölümler arası boşluğun fazla olmayacağı müjdelendi. Bildiğiniz gibi Life is Strange 2 bölümlerinin aralarına aylar girmişti. Her ne kadar geliştirici ekip acele edip kaliteyi düşürmemeyi istediğini belirtmiş olsa da oyuncular tarafından büyük şikayetler alınmıştı. Tell Me Why oyununda aynı şey tekrarlanmayacakmış.

"Bölümler arasında uzun periyotlarda beklemeden keyif alabilmenin, hayranlar için ne kadar önemli olduğunu duyduk." yorumunda bulundu Guillaume ve devam etti: "Daha kısa süreli beklemeler ve önceden tahmin edilebilir çıkış tarihleri, üretim açısından bizim için daha fazla zorluk oluşturuyor ama bu değişikliklerin, genel oyuncu deneyimine büyük iyileştirmeler sağlayacağını umut ediyoruz."

Şu an için oyunun çıkış tarihi belli değil. Bununla birlikte son dönemde çıkan oyunların bir kısmında olduğu gibi, olası erteleme haber(ler)i ile karşılaşabiliriz. Malumunuz hesapta olmayan aksilikler yaşanabiliyor. Her halükarda bizleri hoş bir maceranın beklediğini tahmin ediyorum.