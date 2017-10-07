Telltale'den Rus Diplomat Açıklaması

Telltale Games tarafından geliştirilen Batman: The Enemy Within isimli oyunda suikasta uğrayan Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un fotoğrafının kullanılması büyük tepki yaratmıştı. Stüdyo, bugün yaptığı açıklamayla fotoğrafın oyundan kaldırılacağını duyurdu.

Aralık 2016’da katıldığı bir sergide saldırıya uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, onlarca insanın ve kameranın önünde hayatını kaybetmişti. Asla unutulmayacak fotoğrafların çekildiği olay, hala hafızalarımızdaki tazeliğini korurken, Telltale Games büyük bir skandalın altına imzasını atmış ve hayatını kaybeden büyükelçinin fotoğrafını Batman oyununda kullanmıştı.

Batman: The Enemy Within’in yakın zaman önce yayınlanan ikinci bölümü The Pact’te yer alan görevlerden birinde, kontrol edilen güvenlik kameralarının bir tanesinde yerde yatan bir beden görülmüş, fotoğraf ayrıntılı incelendiğinde bu fotoğrafın Andrey Karlov’a ait olduğu görülmüştü.

“Bugün bütün platformlara gönderilen bir güncellemeyle fotoğraf oyundan kaldırıldı.” diyen Telltale Games, “Yaşanan olaydan dolayı pişmanlık duyuyoruz ve Kalite-Kontrol’de yüksek standartlarımızı devam ettirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz.” notunu düştü.